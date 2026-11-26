Buenos Aires, Argentina.

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina el próximo 20 de diciembre durante el partido de despedida de Carlos Tévez en el estadio La Bombonera de Boca Juniors, donde podría compartir equipo por primera vez con Cristiano Ronaldo, según anunció este jueves el propio 'Apache' en una entrevista con la señal deportiva local TyC Sports.

Tévez deslizó que la estrella portuguesa también podría participar en el encuentro en el estadio de Boca Juniors, uno de los equipos donde se inmortalizó el exdelantero. Si se confirma la presencia de CR7, se abriría la puerta a que el par de astros compartan equipo por primera vez tras años de rivalizar por el cetro del mejor futbolista del siglo XXI.

"Lo que me voy a reír cuando Messi lo pase o Cristiano lo pase al Flaco Schiavi, no lo va a poder ni ver", dijo Tévez en referencia a los esfuerzos que tendría que hacer el exdefensor argentino Rolando Schiavi para marcar a los dos cracks.

Tévez, surgido de Boca en 2001 y con una extensa carrera en Europa, aseguró que el astro argentino recientemente retirado del seleccionado será uno de los jugadores ilustres que participarán del homenaje a su trayectoria, al igual que Sergio 'Kun' Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Martín Palermo y Leandro Paredes.