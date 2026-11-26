Lionel Messi volverá a jugar en Argentina el próximo 20 de diciembre durante el partido de despedida de Carlos Tévez en el estadio La Bombonera de Boca Juniors, donde podría compartir equipo por primera vez con Cristiano Ronaldo, según anunció este jueves el propio 'Apache' en una entrevista con la señal deportiva local TyC Sports.
Tévez deslizó que la estrella portuguesa también podría participar en el encuentro en el estadio de Boca Juniors, uno de los equipos donde se inmortalizó el exdelantero. Si se confirma la presencia de CR7, se abriría la puerta a que el par de astros compartan equipo por primera vez tras años de rivalizar por el cetro del mejor futbolista del siglo XXI.
"Lo que me voy a reír cuando Messi lo pase o Cristiano lo pase al Flaco Schiavi, no lo va a poder ni ver", dijo Tévez en referencia a los esfuerzos que tendría que hacer el exdefensor argentino Rolando Schiavi para marcar a los dos cracks.
Tévez, surgido de Boca en 2001 y con una extensa carrera en Europa, aseguró que el astro argentino recientemente retirado del seleccionado será uno de los jugadores ilustres que participarán del homenaje a su trayectoria, al igual que Sergio 'Kun' Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Martín Palermo y Leandro Paredes.
😅 “LO QUE ME VOY A REÍR CUANDO MESSI Y CRISTIANO LO PASEN AL FLACO. LE DIGO: ‘PREPARATE, PORQUE NO LOS VAS A NI VER’” 🗣️ Carlitos Tevez, mano a mano con Estudio Fútbol, palpitó su despedida del próximo 20 de diciembre en La Bombonera. https://t.co/43w14FK3yu— TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026
Tévez y Messi compartieron plantilla de la Selección Argentina en Eliminatorias, Copas América y los Mundiales de 2006 y 2010. Mientras que con Cristiano Ronaldo estuvieron juntos en el Manchester United.
El exatacante de los equipos ingleses Manchester United y Manchester City y de la Juventus brindó detalles sobre la organización de esta despedida a su carrera como futbolista, al relatar que es su deseo llevar a las estrellas invitadas a su barrio de origen en Buenos Aires, Fuerte Apache, para que conozcan el lugar de donde tomó su apodo.
El partido se disputará el 20 de diciembre en el estadio del club en el que jugó 279 partidos en dos etapas (2001-2005 y 2014-2020), marcó 94 goles y ganó una Copa Sudamericana, una Libertadores, una Intercontinental y siete títulos locales.
Según informa la cuenta de Instagram que promociona el encuentro, se enfrentarán los equipos 'Apache' contra Boca, aunque todavía no están definidos los once iniciales ni quiénes serán suplentes.
Durante la entrevista de este jueves, Tévez expresó su deseo de poder formar delantera con Palermo -máximo goleador histórico de Boca con 236 conquistas- y Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la institución y actualmente presidente del Xeneize.
En declaraciones previas, 'Carlitos' había dicho que intentará que los entrenadores de los equipos de su partido homenaje sean Carlos Bianchi y el italiano Roberto Mancini.
Los boletos para el partido ya están a la venta y se espera una Bombonera colmada por la presencia de Messi y más estrellas en el campo de juego.