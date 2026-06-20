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Carlos Espina reacciona al saber que Victoria no fue el invitado a Liga Nacional

El presidente de la Jaiba Brava expresó sus sensaciones al saber que el Victoria no fue el equipo invitado para formar parte de la Liga Nacional.

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 17:52 -
  • Johan Raudales
La Ceiba, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras ha confirmado este sábado 20 de junio que el equipo número 12 para la próxima temporada 2026-27 y Carlos Eduardo Espina, presidente del Victoria, ha reaccionado de manera inmediata.

El influencer uruguayo que le ha dado otra cara al equipo de La Ceiba no lo tomó de mala manera y felicitó al Independiente de Siguatepeque por conseguir su ascenso a la Primera División del balompié hondureño.

Del mismo modo, Carlos Eduardo Espina lamentó que el Victoria no pueda estar en el torneo de primera la próxima temporada, sin embargo, motivó a los aficionados a que no abandonen el equipo y que "juntos lucharán por ascender".

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"Ocupamos el apoyo de todos, vamos poco a poco, pero vamos bien. Sé que algunos están decepcionados por esta noticia, pero no se bajoneen que esto recién comienza. El Victoria Renace y esto va arrancando", expresó el uruguayo.

Declaraciones de Carlos Eduardo Espina

"Se confirma que el Club Deportivo Victoria estará en Segunda División esta temporada que viene. La Liga Nacional decidió el equipo que jugará y lamentablemente, no fue el Victoria, sin embargo, aún así respetamos la decisión de la Liga y felicitamos al Independiente, les deseamos lo mejor.

Como el presidente del Victoria solo me queda decirles que vamos a luchar en la cancha y vamos por ese ascenso. Si Dios lo permite la próxima temporada estaremos en Primera División, hay que dejar todo en la mano de Dios.

Ocupamos el apoyo de todos, vamos poco a poco, pero vamos bien. Sé que algunos están decepcionados por esta noticia, pero no se bajoneen que esto recién comienza. El Victoria Renace y esto va arrancando", cerró en sus declaraciones Carlos Eduardo Espina.

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Redacción web
Johan Raudales

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