Carlos Eduardo Espina rompe el silencio por su salud y lanza aviso sobre Victoria

La preocupación se apoderó de los aficionados del Club Deportivo Victoria luego de que su presidente, Carlos Eduardo Espina, apareciera desde una cama de hospital para revelar el complicado momento de salud que atraviesa.
La preocupación se había apoderado de los aficionados, directivos y personas cercanas al Club Deportivo Victoria durante los últimos días.
Ante las constantes preguntas sobre su estado de salud, Carlos Eduardo Espina decidió romper el silencio y explicar personalmente el difícil momento que ha enfrentado.
Tras varios días de incertidumbre y especulaciones, el dirigente decidió dirigirse personalmente a la afición mediante un video en el que explicó los problemas médicos que lo obligaron a recibir atención especializada y mantenerse alejado de sus actividades habituales.
Espina relató que los malestares comenzaron de manera inesperada y que, tras someterse a diversos exámenes, los médicos determinaron que debía permanecer bajo observación.
Aunque reconoció que han sido días difíciles tanto para él como para su familia, transmitió un mensaje de tranquilidad a todos los seguidores del conjunto ceibeño, agradeciendo las muestras de apoyo y los mensajes de ánimo que ha recibido durante este proceso.
A través de un video dirigido a la afición ceibeña, el presidente del conjunto jaibo relató cómo comenzaron los síntomas que lo obligaron a buscar atención médica y a reducir temporalmente su participación en algunas actividades vinculadas con la institución.
Según explicó, todo inició durante la semana en que se disputó el partido entre las selecciones de Honduras y Argentina en Texas, Estados Unidos.
Espina recordó que aquella mañana despertó sintiéndose agotado y con una sensación inusual de cansancio, aunque decidió asistir al compromiso deportivo como tenía previsto.
Sin embargo, mientras permanecía en el estadio, comenzó a experimentar una fuerte sensación de sofocación acompañada de intensos dolores de cabeza.
Aunque en ese momento no le dio demasiada importancia, aquellos síntomas serían el primer aviso de un problema de salud más serio.
Tras regresar a casa decidió descansar, pero horas después despertó con fiebre y pasó una noche sumamente complicada. Al notar que su condición no mejoraba, tomó la decisión de acudir a un centro médico para someterse a varios exámenes y conocer el origen de su malestar.
Los primeros estudios no ofrecieron resultados concluyentes. No obstante, la fiebre, el agotamiento y el malestar general continuaban presentes, por lo que regresó nuevamente al hospital para realizarse una evaluación más exhaustiva.
Fue entonces cuando los especialistas detectaron la presencia de líquido en los pulmones. Tras nuevos análisis y pruebas complementarias, los médicos lograron establecer el diagnóstico definitivo: neumonía.
Espina reveló que actualmente se encuentra bajo tratamiento médico y siguiendo estrictamente las indicaciones de los especialistas, quienes le han recetado diversos medicamentos para combatir la enfermedad y acelerar su recuperación.
Afortunadamente, aseguró que su evolución ha sido favorable y que poco a poco ha comenzado a recuperar fuerzas, una noticia que ha generado tranquilidad entre los seguidores del Victoria.
El dirigente también aprovechó la oportunidad para agradecer las innumerables muestras de cariño y solidaridad recibidas durante los últimos días. Amigos, familiares, aficionados y miembros de la comunidad futbolística le hicieron llegar mensajes de apoyo, oraciones y palabras de ánimo que, según confesó, han sido fundamentales en este proceso.
Finalmente, expresó su deseo de recuperarse completamente para retomar cuanto antes sus responsabilidades al frente del club y continuar impulsando los proyectos deportivos de la institución. Con optimismo y confianza en su pronta mejoría, cerró su mensaje enviando un mensaje esperanzador a toda la afición: "El Victoria renace, pronto estaremos más fuertes".