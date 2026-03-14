Bryan Róchez vuelve al gol en Portugal y le coquetea a la Selección Honduras

PORTUGAL.

El exjugador de la Liga Nacional volvió a celebrar en el Estadio do Mar, donde el Leixões se presentaba contra el Académico de Viseu. Róchez, titular indiscutible, no tardó en hacer daño: al minuto 19, aprovechó un centro preciso para poner el pie y enviar la redonda al fondo de la red y poner el 0-1 a favor de los rojos.

Bryan Róchez , el delantero hondureño que milita en el Leixões de Portugal, sigue dando señales de vida y coqueteando con un llamado a la Selección de Honduras. En un una exhibición suya por la Liga Portugal 2, el catracho abrió el marcador y alcanzó los 7 goles en 23 partidos esta temporada, consolidándose como una de las figuras de su equipo.

Sin embargo, la alegría duró poco para el Leixões. El Académico de Viseu reaccionó con furia, remontando el marcador con tres goles consecutivos. Primero igualaron al 44' y luego sentenciaron la victoria 3-1 con dos tantos más, dejando a los de Róchez con las manos vacías pese al gran arranque.

Bryan Róchez, que lució su habitual potencia física y olfato goleador, disputó 71 minutos como titular antes de recibir una roja directa que cambió el rumbo del encuentro.

Con este tanto, Róchez acumula ya 7 goles en 23 partidos ligueros con el Leixões, un buen promedio goleador que lo posiciona entre los máximos artilleros de la segunda división portuguesa. Su contribución no solo se mide en cifras: ha aportado asistencias y liderazgo en el frente de ataque.

Este resurgir goleador llega en un momento clave para el futbolista de 30 años, quien ha tenido altibajos desde su salida de Honduras. Tras pasos por la MLS y Angola, su etapa en Portugal parece la ideal para relanzar su carrera internacional bajo el mando de Paco Molina, nuevo estratega español de la 'H'.