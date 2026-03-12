Francisco Molina sobre su primera convocatoria con Honduras: "Ya tenemos los perfiles"

El técnico de la Selección Nacional de Honduras, José Francisco Molina, habló en entrevista con Diario La Prensa sobre los primeros pasos de su proceso al frente de la Bicolor, detallando cómo se perfila la próxima convocatoria, los perfiles de futbolistas que busca para su modelo de juego y las conclusiones que dejó su recorrido por distintos estadios del país observando partidos de la Liga Nacional de Honduras.
El estratega español también reveló que, además de los jugadores que ya tenía identificados, algunos futbolistas que inicialmente no estaban en su radar lograron llamar su atención y ahora se perfilan como opciones reales para integrar la selección.
LAS PALABRAS DE FRANCISCO MOLINA
A las puertas de la primera lista de cara a este amistoso contra Perú. Ya miró partidos en la Liga Nacional, ¿cuáles son las primeras conclusiones que saca? Porque no es lo mismo quizás verlo por la televisión que ya estar ahí, en el estadio, en el sitio. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que saca de esta visita?
Como tú dices, ya había visto por televisión algunos partidos y ya tenía una idea. Lógicamente, luego cuando estás en el estadio puedes ver cosas que por la televisión no te da. Pero bueno, la idea general sigue siendo la misma. Es decir, buenos futbolistas a los que podemos sacarles partido. Intentaremos ayudarles para que puedan rendir a su máximo nivel. En la medida que podamos, ese máximo nivel que hoy tienen, poder aumentarlo también. Y lógicamente con jugadores que no juegan en Honduras, sino que juegan en el extranjero. Entre todos, hacer una buena selección, un buen equipo y poder iniciar este camino que nos lleve a esa clasificación del Mundial 2030, que es el objetivo a largo plazo.
¿Qué les sorprendió de estas primeras visitas?
Nada, en general nada. Ya teníamos más o menos una idea bastante clara de lo que había. Los jugadores que teníamos en el radar, por decirlo de alguna manera, siguieron estando ahí, demostrándonos que son opciones muy válidas para la selección. Y nada más, a trabajar. Ahora estamos trabajando y ahora tenemos que elegir los que vengan. Entre todos los futbolistas que entendemos que nos pueden ayudar, no vamos a poder llevarlos a todos. Entonces ahora llega el momento de la elección y es un momento importante y un momento clave en nuestro trabajo, el poder elegir bien a esos futbolistas.
A propósito de la palabra radar, ¿miró jugadores que a priori, o en un inicio no tenía en el radar y que al verlos ya en el campo dijo: este jugador en el futuro lo tengo que contemplar, que le llenó el ojo?
Sí, miramos todos. Ha habido algún futbolista, teniendo en cuenta que conforme vamos viendo partidos vamos conociendo más. Quizás alguno a primera instancia se nos puede escapar un poco, quizás porque a lo mejor tampoco le hemos visto en algún partido, pero justo ese partido tampoco lo ha tenido en su día, por decirlo de alguna manera, o no ha estado a su mejor nivel y luego lo vemos otra vez y lo vemos mucho mejor. Pero más o menos los perfiles los teníamos claros.
Sí, siempre hay jugadores que se te van sumando. Esto es lo bueno. Conforme vas viendo más, más jugadores ves con posibilidades de estar. Es lo bueno por un lado y es lo malo por otro porque luego la decisión es más complicada. Pero bueno, lo difícil es tener que elegir cuando no tienes opciones o cuando las opciones no son realmente buenas. Cuando tienes distintas opciones y distintas opciones buenas, como creo que es nuestro caso, la elección te da más tranquilidad. Y hay buenas opciones.
Le pregunto, parece un poco lógica mi pregunta, pero le pregunto porque a veces después de tantos tropiezos la gente escucha que no clasificamos a tres mundiales y piensa que el nivel que tenemos no es tan bueno. ¿No es tan trágico como muchos creen?
Yo no voy a opinar sobre el pasado, no estoy aquí para opinar sobre el pasado. Entiendo la desilusión de la gente, es decir, es normal. Pero aquí de lo que se trata es de trabajar en el presente, de tener ilusión en el futuro. Es lo que estamos intentando y para eso vamos a utilizar los jugadores que entendamos que mejor se amoldan a lo que nosotros queremos para conseguir el éxito. Y en eso habrá jugadores que vienen jugando y habrá otros jugadores que no han jugado nunca en la selección y que se van a unir y que van a tener su oportunidad para demostrar que están ahí, que tienen el nivel y que pueden ayudar a Honduras a estar en el Mundial.
¿Qué tantas novedades habrá en ese listado respecto a las últimas convocatorias que tuvo Honduras?
Bueno, pues habrá. No sé, es que no te puedo... te he dicho antes que no pienso en el pasado, entonces no he hecho una valoración. Yo sé las convocatorias que tuvo, porque he visto los partidos, pero no he hecho una cuenta de... van a haber 10 que sí y 10 que no, van a haber 3 que sí y 20 que no. No he hecho esa cuenta porque no me preocupa. Es que no me preocupa si un futbolista estuvo o no estuvo.
Me preocupa el nivel del futbolista hoy, cómo está hoy y si para lo que yo quiero implantar, lo que nosotros queremos implantar, la manera que queremos jugar, cómo queremos hacer las cosas, si ese futbolista se amolda, si sus características se amoldan a ese modelo de juego y eso que queremos construir. Y si se amolda, pues da igual si jugaba, si no jugaba, si es más mayor, si es más joven, si ha estado, si no ha estado. Es decir, da igual. Vamos a elegir los que entendemos desde nuestra opinión que son los que están mejor preparados ahora mismo.
En ese primer partido, ¿qué tanto ya podemos ver la filosofía del profesor Molina? Un poco difícil, ¿no? Por el tiempo, hace poco llegó al país... ¿qué tanto la podemos ver?
No es fácil, lógicamente, pero intentaremos que se vea mucho, lo más posible. Lo intentaremos.