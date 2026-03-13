Tasevski, asistente de Molina, señala uno de los problemas del fútbol hondureño

El serbio enfatizó la importancia de la infraestructura en las ligas menores para potenciar talentos jóvenes que ya brillan en divisiones mayores. "Estos jóvenes no compiten lo suficiente", advierte, proponiendo mejoras que permitan un desarrollo sostenido.

Su conexión con Honduras data de la infancia, marcada por el Mundial de España 1982 , donde Yugoslavia se enfrentó a la selección catracha en un grupo inolvidable. "Tenía 10 años y vi ese partido", rememora, evocando cromos de jugadores hondureños que coleccionaba de niño. Ahora, tras empaparse de la cultura local en visitas a San Pedro Sula y estadios, Tasevski apuesta por un proyecto ambicioso, alineado con el nuevo director deportivo.

Con una trayectoria junto a Molina que inició en las categorías inferiores del Villarreal, Tasevski destaca la necesidad de un fútbol atrevido, joven y compacto, mientras observa con ojo crítico las oportunidades de mejora en las inferiores hondureñas, el mal endémico que le llevó días en el país para identificarlo.

Igor Tasevski , el asistente técnico serbio de J osé Francisco Molina , llega a la selección hondureña con ilusión renovada y un bagaje forjado en el fútbol español e indio. El cuerpo técnico de la 'H' visitó la Embajada de España y ahí el balcánico comparte su entusiasmo por el recibimiento cálido de la afición catracha y su compromiso por devolverlo con resultados en el proceso clasificatorio al Mundial 2030.

ENTREVISTA CON IGOR TASEVSKI:

Un nuevo proyecto para ustedes y una nueva ilusión, ¿no?

Sí, sin ninguna duda. Algo totalmente nuevo, entre comillas, porque toda la vida estamos en el fútbol. Aquí la gente nos ha recibido con los brazos abiertos y ojalá podamos ofrecerles buenos resultados a ese recibimiento.

¿Hace cuánto vienen trabajando como dupla con el profe Molina?

Hace mucho tiempo. Hemos comenzado en Villarreal C, B, en el primer equipo, luego nos separamos, pero siempre manteníamos una cierta amistad porque vivimos cerca uno del otro. Hace dos años, cuando surgió la posibilidad de ir a la India, me preguntó si lo acompañaría y le dije que sí. Después de tantos años en Villarreal B, necesitaba otro estímulo. Encantado con la experiencia en India y encantado de estar aquí.

Cuando le dijo 'nos sale una oportunidad para ir a Honduras', ¿Sabía del fútbol hondureño o empezó a investigar?

Del fútbol de Honduras lo sabía porque en el 82, en el Mundial de España, Yugoslavia estaba en el grupo con Honduras y España. Tenía 10 años y vi ese partido. ¿Era penal?, parece ser que sí. Tenía cromos de la Selección de Honduras. Pero claro en aquel momento, luego era algo desconocido, pero ahora leo para empaparme de su país y cultura porque es lo menos que podemos hacer. Ayer estuvimos en San Pedro Sula, viendo partidos, conociendo la gente y la cultura.

¿Qué Honduras puede esperar la afición con la filosofía del profe Molina?

Supongo que eso debería de hablarlo él, pero seguro que un equipo joven, atrevido, compacto, él sabe en cada momento qué hacer. Pero eso debería hablarlo él. Todos los entrenadores quieren eso, algunos lo consiguen, otros no. A ver qué tal.

En estas primeras visitas a los estadios, ¿qué le ha llamado más la atención?

Hay jugadores jóvenes muy buenos. Pero ahora estando aquí, escuchando a la gente y observando, veo que no compiten lo suficiente. No hay ligas menores para los de 13, 15, 17 años; los buenos ya están en primera o segunda, pero me refiero a que en Europa hay ligas para todas las edades, y la infraestructura es mejorable. Con el nuevo director deportivo, que viene con ganas, y todos nosotros también, a ver si logramos esas mejoresías.