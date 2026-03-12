Francis Hernández revela detalles de la convocatoria de Honduras para enfrentar a Perú

Tegucigalpa, Honduras.

La selección de Honduras comienza a trabajar su nueva etapa con la llegada de Francis Hernández como director deportivo. El dirigente español habló este jueves con Diario LA PRENSA sobre el proceso de análisis que está realizando junto al cuerpo técnico para evaluar a los futbolistas del país, asegurando que las primeras impresiones tras observar partidos de la liga hondureña han sido positivas. Hernández destacó que el objetivo principal es estudiar a cada jugador de manera integral para poder tomar las mejores decisiones en futuras convocatorias.

Además, subrayó la importancia de brindar herramientas que permitan mejorar el nivel competitivo de los jugadores, al mismo tiempo que se construye una base sólida para la selección nacional en este nuevo proceso. El proyecto comenzará a tomar forma en la próxima fecha FIFA, cuando la Bicolor dispute su primer amistoso de esta nueva etapa frente a la Perú el 31 de marzo en España.

Este encuentro servirá como la primera oportunidad para que el cuerpo técnico observe de cerca a varios futbolistas en un intento por definir la base del equipo que buscará competir en el camino hacia el Mundial de 2026.

Entrevista con Francis Hernández

Tras estos recorridos por todo el país, ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Todo es positivo? Bueno, soy bastante optimista, la verdad. De todo positivo, pues hay muchísimas cosas positivas y situaciones que nos hacen ser optimistas de cara al futuro. Estamos tratando de analizar a todos los jugadores con un buen visionado, con un análisis integral de todo lo que queremos de ellos, evaluando lo que nos pueden aportar. Estamos intentando hacer nuestro trabajo bien, con bastante detalle, y esa es la idea que es analizar bien a los jugadores para poder elegir correctamente. ¿Qué conclusiones ha sacado el DT de Honduras tras las visitas a varios estadios del país? Insisto en que el mensaje o la lectura que hacemos es muy positiva. Nos está gustando lo que estamos viendo. Es cierto que hay cuestiones en las que entendemos que podemos mejorar y eso es lo que vamos a tratar de implementar. Después del análisis viene la ejecución de ciertas cuestiones que nos pueden aportar y ayudar, fundamentalmente para darle a los jugadores todas las herramientas posibles para que rindan a un mayor nivel. ¿Qué acercamiento tuvo con los entrenadores y directivos de los clubes, especialmente del norte, durante esta gira? La verdad es que fue muy positivo. Tratamos de poner en común ideas y todo lo que pueda significar ayuda para el fútbol hondureño y para los futbolistas. Tenemos claro que no vamos a mirar el color de la camiseta, sino al futbolista hondureño. Queremos analizarlo y tratar de aportarle todo lo que podamos para aumentar su rendimiento. Eso será bueno para los clubes y, por supuesto, para la federación. De cara a ese amistoso contra Perú, ya se viene la lista. ¿Cuántos legionarios se bloquearon? ¿Cómo está ese tema? Bloqueamos bastantes. No sabría ahora mismo el número exacto, pero en total bloqueamos 56 jugadores. Entendemos qué es lo que necesitamos para poder dar una buena lista, que es el objetivo. A partir de ahí, trataremos de acertar. Nunca es fácil y lo que está claro es que, con independencia de que se esté o no en ese listado ahora mismo, el fútbol evoluciona. Jugadores que quizá ahora no están, dentro de un tiempo seguro que estarán. Yo animo a todos los futbolistas del país a que valoren que vamos a estar pendientes de ellos. Vamos a hacer nuestro trabajo y a analizarlos como se merecen para poder elegir lo mejor posible.

¿Se llaman jugadores por el momento? Honduras ha tenido experiencias en otros procesos donde algunos jugadores iniciaron, por ejemplo con el profesor Rueda en 2010, y al final no fueron al Mundial de Sudáfrica. ¿Esa es también la política? Eso es parte del fútbol, no es una política. Hay jugadores a los que valoras de una manera y luego aparecen otros que se incorporan y empiezan a ganar valor. También hay cuestiones muy claras como los estados de forma de los futbolistas, que influyen a la hora de decidir quién participa en una concentración o en un campeonato. Es algo natural dentro del fútbol. Nosotros intentaremos llevar a los jugadores que más se ajusten a lo que queremos y necesitamos para desarrollar la idea de juego del seleccionador. Por supuesto habrá cambios durante todo el proceso, es lógico. Pasa aquí y en cualquier lugar del mundo. En la plática que tuvo con los futbolistas, ¿notó bastante disposición o hubo alguno que le dijo que ahora no estaba listo? ¿Cómo fue esa conversación? No he hablado con tantos jugadores. He tratado más de trasladar o resolver ciertas situaciones muy concretas. Creo que llegará el momento en el que, cuando estemos juntos, nos sentemos, nos miremos a la cara y podamos hablar de muchas cosas. Les explicaremos de manera generosa el proyecto que tenemos para el fútbol hondureño, para la federación y la selección durante los próximos años. Y el seleccionador también les transmitirá la idea de juego y todo lo que quiere desarrollar dentro y fuera del campo. Queremos conformar un equipo, que es lo más complejo en una selección. En esta fecha FIFA se aprovechará la mayor cantidad de tiempo para trabajar con los jugadores, porque durante el semestre no los tendrán tanto tiempo. Sí, el mes de marzo tiene esa peculiaridad. Desde noviembre los jugadores no llegan y los tendremos en marzo, y después hasta junio otra vez. Es un semestre un tanto vacío en ese sentido. Por eso tenía claro desde el primer momento que nuestra idea era jugar un solo partido en la última ventana de la fecha FIFA. Esto permitirá tanto al seleccionador como a los jugadores tener herramientas para trabajar, interiorizar la idea de juego, los mecanismos y comportamientos, que son muy importantes en el inicio de esta nueva etapa.