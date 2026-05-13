Bryan Acosta se destapa con doblete: brilla en goleada del Nashville en MLS

Estados Unidos.

El hondureño Bryan Acosta apareció este miércoles 13 de mayo para el Nashville y se estrenó con doblete en la temporada ante el New England en su partido 12 de la Major League Soccer (MLS). El catracho salió como titular junto a su compatriota Andy Nájar.

Acosta fue el encargado de abrir el marcador para su equipo en una jugada de lujo de su compañero Cristian Espinoza. El catracho apareció en el momento justo y terminó aportando en el triunfo parcial 2-0 de su equipo hasta el descanso.

Todo comenzó en una gran acción de Espinoza. El argentino desbordó por la banda, condujo e ingresó al área: ahí recortó ante el defensa y levantó la mirada para mandar el centro hacia atrás y apareció el hondureño.