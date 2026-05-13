Bryan Acosta se destapa con doblete: brilla en goleada del Nashville en MLS

El hondureño Bryan Acosta apareció este miércoles 13 de mayo para el Nashville y se estrenó con doblete en la temporada ante el New England en su partido 12 de la Major League Soccer (MLS). El catracho salió como titular junto a su compatriota Andy Nájar.
Acosta fue el encargado de abrir el marcador para su equipo en una jugada de lujo de su compañero Cristian Espinoza. El catracho apareció en el momento justo y terminó aportando en el triunfo parcial 2-0 de su equipo hasta el descanso.
Todo comenzó en una gran acción de Espinoza. El argentino desbordó por la banda, condujo e ingresó al área: ahí recortó ante el defensa y levantó la mirada para mandar el centro hacia atrás y apareció el hondureño.
Bryan Acosta esperó al movimiento de su compañero y le valió, ya que el balón llegó a sus pies y no dudó en sacar un zapatazo y mandarlo al fondo de la meta del guardameta Turner; este tanto en el minuto 34 significó el primero de la noche en el Gillette Stadium.
Tan solo siete minutos después, el Nashville aumentó la cuenta con la anotación Warren Madrigal. Ya en la segunda etapa, se vino nuevamente el hondureño que firmó una noche mágica con su equipo tras sellar su doblete.
Bryan Acosta volvió a aparecer en el 75. El exjugador del Real España hizo un golazo: recibió el balón de un tiro de esquina y desde la media luna sacó un tremendo remate para sellar el 3-0 de la noche para el Nashville.
Con este triunfo, el Nashville se coloca en la cima de la Conferencia Este con 27 puntos tras 12 partidos. Le sigue el New England con 22 y en el tercero se encuentra el Inter Miami con la misma cantidad, pero con un partido más.