Messi llegó a 908 goles: su insólita anotación en MLS; distancia con Cristiano

Miami, Estados Unidos.

¡Otro más a la cuenta! El argentino Lionel Messi no se queda atrás y sigue imparable con el Inter Miami, está vez con un nuevo gol en la jornada 13 de la Major League Soccer (MLS): su víctima, el FC Cincinnati.

El capitán de las Garzas tiene otro tanto que presumir, sin embargo, fue un raro gol. En una jugada fortuita terminó cruzando la meta del área rival para poner el 0-1 del partido.

Todo arrancó en el minuto 24 con una excepcional asistencia de Rodrigo de Paul. El "7" del Inter Miami mandó un pase a profundidad, dirigido por su puesto a Messi. Sin embargo, en el transcurso de la jugada, la defensa del Cincinnati intentó despejar y el balón le rebotó al argentino.