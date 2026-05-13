Messi llegó a 908 goles: su insólita anotación en MLS; distancia con Cristiano

¡Otro más a la cuenta! El argentino Lionel Messi no se queda atrás y sigue imparable con el Inter Miami, está vez con un nuevo gol en la jornada 13 de la Major League Soccer (MLS): su víctima, el FC Cincinnati.
El capitán de las Garzas tiene otro tanto que presumir, sin embargo, fue un raro gol. En una jugada fortuita terminó cruzando la meta del área rival para poner el 0-1 del partido.
Todo arrancó en el minuto 24 con una excepcional asistencia de Rodrigo de Paul. El "7" del Inter Miami mandó un pase a profundidad, dirigido por su puesto a Messi. Sin embargo, en el transcurso de la jugada, la defensa del Cincinnati intentó despejar y el balón le rebotó al argentino.
La esférica cruzó la línea y Lionel Messi alcanzó la décima diana en lo que va de la temporada con el Inter Miami en la MLS. El argentino está en la pelea de los goleadores en la liga estadounidense, solo por debajo de Hugo Cuypers, que cuenta con 11 goles.
Pero, la alegría no le duró mucho a las Garzas, ya que en el 41', Kévin Denkey anotaba el tanto del empate en el TQL Stadium. Con estos tantos, el Cincinnati se fue al descanso empatando 1-1.
Máximos goleadores de la historia
Además de sumar más goles en el balompié de Estados Unidos, Lionel Messi aumenta su registro goleador a lo largo de su carrera, esto luego de llegar a los 908 tantos.
Con esto, queda a 63 anotaciones de diferencia en comparación a Cristiano Ronaldo. El portugués del Al Nassr no pudo marcar este fin de semana y se quedó con 971 dianas, sigue como máximo goleador en la historia.