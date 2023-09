Beckeles habla de la eliminación de Olimpia y responde a las críticas

“Nosotros estamos tranquilos en el aspecto de que cada uno ha entregado lo mejor y como equipo también. Como de 20 partidos, creo que solo perdimos uno, entonces qué podemos decir. Es parte de la vida. Dios te quita las cosas que no te mereces, quizás te prepara algo mejor para más delante”, dijo el experimentado zaguero.

Los Blancos quedaron fuera en la primera fase de la Copa Centroamericana y no participarán en la próxima Copa de Campeones de Concacaf, pero Beckeles apela a su experiencia para evidenciar tranquilidad.

“No tengo nada que reprocharle a nadie, ni a mí ni a ningún compañero. Podés quedar eliminado. A todos les ha pasado, a equipos más grandes y a más pequeños. ¿Qué tenés que hacer? seguir viviendo y demostrando día a día. Después de la eliminación, ganamos el clásico y seguimos ganando. Esto es Olimpia, vivir el día a día”, disparó.

Eso sí, el mundialista en Brasil 2014 advirtió que este golpe no mermará la fortaleza del más campeón de Honduras para ir por el tricampeonato doméstico.

“Nosotros como grupo tenemos muchos güevos y una eliminación no nos va a detener de cara a nuestros objetivos. Queríamos ganar los dos torneos, pero no se pudo. Parte de la madurez y el aprendizaje de este equipo es esto. Igual, Troglio ha sabido llevarnos; también para él ha sido un golpe duro, pero la familia no se destruye por un resultado”, explicó.

La eliminación trajo consigo una ola de críticas, sin embargo, Brayan afirma que no le presta atención a esos cuestionamientos.

“No le paro bola a lo que dicen. ¿Revisar redes? no ocupo ver nada. Ocupo vivir mi vida, ocupo ser compañero de mis compañeros. Después lo demás no me importa. Sé que tengo mi familia. Con quien tengo que platicar es con las personas que quiero y que me quieren”, expuso.