Bravos y Dubón caen ante Dodgers: son eliminados y dicen adiós a la temporada

Atlanta, Estados Unidos.

Los Atlanta Braves se despidieron de la temporada 2026 luego de perder 4-1 frente a Los Angeles Dodgers en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, disputado en el Truist Park.

El conjunto de Atlanta necesitaba una victoria para mantenerse con vida en la postemporada, pero no logró imponerse ante unos Dodgers que sentenciaron la serie y avanzaron a la siguiente ronda.

El encuentro arrancó de manera favorable para los Braves, que se pusieron arriba en el marcador durante el primer episodio. Michael Harris II llegó a las bases y posteriormente anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Tyler Glasnow.