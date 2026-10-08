DIEZ, GOTV y HCH transmitirán partidazo: Así se jugará la jornada 9 del Apertura

San Pedro Sula, Honduras.

Tras una intensa pausa provocada por la actividad de la fecha FIFA, la emoción del fútbol de Primera División está de regreso. La Liga Nacional de Honduras confirmó los horarios y sedes para la novena jornada del Apertura 2026, que se disputará entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre. La jornada, que marca el cierre de la primera vuelta del campeonato, promete fuertes emociones con equipos que buscan consolidarse en la cima y otros que urgen de puntos para salir de las posiciones incómodas. La actividad se reanuda el viernes 9 de octubre a las 3:00 PM en el Estadio Excélsior, donde el Platense recibirá al Juticalpa. El 'Tiburón' intentará hacer valer su localía ante un cuadro olanchano que siempre es un rival incómodo en condición de visitante.

El sábado concentrará la mayor parte de la cartelera con tres compromisos de alto calibre. El Génesis FC se medirá ante Olimpia en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, un partido que que será transmitido en exclusiva por DIEZ, HCH y GOTV desde las 3:00 PM. Los albos buscan recuperar su mejor versión tras el parón internacional, mientras que los caninos urgen de un triunfo balsámico ante su afición. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A las 5:15 PM, el Estadio Nacional será el escenario del choque entre Motagua y CD Choloma. Las águilas parten como favoritas, pero el conjunto maquilero llega con la intención de dar la sorpresa en la capital. Para cerrar la jornada sabatina, los Lobos de la UPNFM se enfrentarán a Marathón en el Estadio Emilio Williamsde Choluteca a partir de las 7:00 PM. Un duelo táctico en el complicado clima de la zona sur del país.

CIERRE DOMINICAL