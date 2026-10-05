Dos gigantes se interesan en Mauricio Dubón y sorprenden al hondureño

Nueva York, Estados Unidos.

Mauricio Dubón está viviendo una temporada enorme con los Bravos de Atlanta, disputando la serie divisional donde están igualados 1-1 frente a los Dodgers de Los Ángeles. El catracho está siendo pretendido por dos de las grandes franquicias de las Grandes Ligas.

Los últimos reportes indican que los Yankees de New York, el mejor equipo de la MLB, así como los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones, están siguiendo los pasos de Dubón, quien al ser un jugador utility, tiene muchas opciones para jugar en el roster debido a que se desempeña en seis posiciones.

"Desde agosto comenzaron a surgir reportes que apuntan al interés de Nueva York por encontrar alternativas para una posición que ha estado marcada por la irregularidad. Anthony Volpe y José Caballero tuvieron una campaña complicada, con lesiones e inconsistencias que obligarían a los Yankees a evaluar diferentes escenarios de cara a 2027", reporta el Diario AS de México.