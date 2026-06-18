Brasil recibe noticias sobre Neymar para el duelo contra Haití

Estados Unidos.

Neymar no viajará a Filadelfia con la selección brasileña para el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití y se quedará en Nueva Jersey para ultimar su puesta a punto, una vez superada su lesión en el gemelo. "Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación", informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este jueves en una nota.

El miércoles, el 10 del Santos se ejercitó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros en el Columbia Park de Morristown, en el estado de Nueva Jersey, después de permanecer un mes de baja por una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.Este jueves, el exjugador del FC Barcelona volvió a entrenar con el grupo con aparente normalidad, según comprobó EFE. En la parte de la sesión abierta a los medios de comunicación, se observó al atacante hablar en privado con el seleccionador Carlo Ancelotti para luego incorporarse a un rondo de calentamiento.

Neymar sí estuvo en el banquillo en el debut de la 'Seleção', el sábado pasado, contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, en ningún momento calentó ya que aún estaba inmerso en su proceso de rehabilitación.Sin embargo, para este segundo encuentro, que será en Filadelfia, el jugador de Mogi das Cruzes se quedará en el hotel de concentración y afinará su estado físico en las instalaciones del Columbia Park, en el interior de Nueva Jersey. La previsión ahora es que esté disponible para el último compromiso de la fase de grupos contra Escocia, el próximo miércoles, en Miami.