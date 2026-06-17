Tablas de posiciones grupos Mundial 2026 tras la primera jornada: goleadas y sorpresas

Una media de 3,1 goles por partido dejó hasta este miércoles la primera jornada de la fase de doce grupos del primer Mundial jugado con selecciones de 48 países y al cabo de 7 días de competición, entre los 75 tantos celebrados, Lionel Messi emerge con líder con un triplete. En la carrera por la consagración como máximo goleador de la edición 23 del torneo corren de momento con dos dianas el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane, el noruego Erling Haaland; y a este grupo selecto se han sumado con sorpresa el alemán Kai Havertz, el estadounidense Folarin Balogun, el sueco Yasin Ayari y el neozelandés Elijah Just.

Las goleadas más abultadas las infligieron Alemania a Curazao por 7-1 en el Grupo E, Suecia por 5-1 a Túnez en el F, Estados Unidos por 4-1 a Paraguay en el D, así como Noruega por 1-4 a Irak en el I. El único partido que terminó sin goles hasta hoy fue el emotivo encuentro del Grupo H entre España y Cabo Verde.

La primera de las tres jornadas de la fase de grupos dejó tres expulsiones, todas en un solo partido, el inaugural, jugado en el estadio Azteca el 11 de junio. Las tarjetas rojas fueron para los sudafricanos Sphephelo 'Yaya' Sithole y Themba Zwane, así como el mexicano César Montes, ya en tiempo añadido.

Así quedó el panorama de los doce grupos y queda dispuesta la segunda jornada a partir de este jueves:

Grupo A:

México y Corea del Sur lideran con 3 puntos; República Checa y Sudáfrica cierran tras caer en el debut. - Segunda jornada - Jueves 18 de junio:

10.00 AM - República Checa vs Sudáfrica

7.00 PM - México vs Corea del Sur

Grupo B: ​​​​

C​uádruple empate entre Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina luego de dos partidos con resultado idéntico: 1-1. - Segunda jornada - Jueves 18 de junio:

1.00 PM Suiza vs Bosnia y Herzegovina

4.00 PM - Canadá vs Qatar

Grupo C:

Escocia tiene 3 puntos al imponerse a Haití (1-0) y mira también por el retrovisor a Marruecos y Brasil, que dejaron 1-1 en el estreno. - Segunda jornada - Viernes 19 de junio:

4.00 PM - Escocia vs Marruecos

6.30 PM - Brasil vs Haití

Grupo D:

Estados Unidos vapuleó por 4-1 a Paraguay y Australia derrotó por 2-0 a Turquía. - Segunda jornada - Viernes 19 de junio:

1.00 PM - Estados Unidos vs Australia

9.00 PM - Turquía vs Paraguay

Grupo E:

Alemania infligió la más abultada goleada hasta ahora: por 7-1 sobre Curazao, y Costa de Marfil ganó en el último minuto por 1-0 a Ecuador. - Segunda jornada - Sábado 20 de junio:

2.00 PM - Alemania vs Costa de Marfil

6.00 PM - Ecuador - Curazao

Grupo F:

Suecia vapuleó por 5-1 a Túnez y Países Bajos cedió un empate 2-2 a Japón. - Segunda jornada - Sábado 20 de junio:

11.00 AM - Países Bajos vs Suecia

10.00 PM - Túnez vs Japón

Grupo G:

Cuádruple empate tras el 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y el 1-1 de Bélgica con Egipto - Segunda jornada - Domingo 21 de junio:

1.00 PM - Bélgica vs Irán

7.00 PM - Nueva Zelanda vs Egipto

Grupo H:

Tercer grupo que cierra la primera jornada con un punto para los cuatro componentes. Arabia Saudita igualó 1-1 con Uruguay y España cedió un 0-0 a Cabo Verde. - Segunda jornada - Domingo 21 de junio:

10.00 AM - España vs Arabia Saudita

4.00 PM - Uruguay vs Cabo Verde

Grupo I:

Noruega tomó el control con una goleada por 1-4 a Irak, y también con amplio dominio, Francia se instaló en la cima del grupo al doblegar por 3-1 a Senegal. - Segunda jornada - Lunes 22 de junio:

3.00 PM - Francia vs Irak

6.00 PM - Noruega vs Senegal

Grupo J:

Argentina, campeón de la edición jugada hace cuatro años en Qatar, goleó por 3-0 a Argelia y Austria por 3-1 a Jordania. - Segunda jornada - Lunes 22 de junio:

11.00 AM - Argentina vs Austria

9.00 PM - Jordania vs Argelia

Grupo K:

En el último partido de la primera jornada de la fase de grupos Colombia ganó por 1-3 a Uzbekistán, mientras Portugal y Repúbica Democrática del Congo igualaron 1-1 - Segunda jornada - Martes 23 de junio:

11.00 AM - Portugal vs Uzbekistán

8.00 PM - Colombia vs República Democrática del Congo

Grupo L:

Inglaterra derrotó este miércoles por 4-2 a Croacia y comparte el liderato con Ghana, que venció por 1-0 a Panamá. - Segunda jornada - Martes 23 de junio:

2.00 PM - Inglaterra vs Ghana

5.00 PM - Panamá vs Croacia