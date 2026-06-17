Dolorosa caída de Panamá en Mundial, bronca, polémica del VAR y locura de Ghana

La Selección de Panamá sufrió este miércoles una dura caída en su estreno en el Mundial 2026 ante Ghana: ¡De la forma más cruel!
Las lindas aficionadas de Panamá se hicieron presentes en el Estadio Toronto.
Asamoah Gyan, exfutbolista ghanés, estuvo presente en el encuentro.
Sam Wilson, quien es Falcon en los Vengadores, estuvo presente en el partido entre Panamá vs Ghana. ¡Lujitos, señores!
Un espectacular ambiente para disfrutar del penúltimo juego de la jornada 1 del Mundial 2026.
Panamá es la única selección de Centroamérica que está disputando el Mundial 2026.
César Samudio, portero del Marathón, es el único jugador del balompié catracho que está compitiendo en el Mundial.
El duelo entre Ghana y Panamá fue parejo, incluso, los panameños merecieron mayor fortuna en el compromiso.
El partido tuvo de todo: postes, faltas polémicas y un penal controversial no pitado para los ghaneses.
Esta fue una de las ocasiones claras que tuvo Panamá en el encuentro. Más adelante salió caro el fallo.
¿Brujería? Este ghanés se viralizó durante el juego al soplar una especie de talco en el BMO Field.
Muchos se sorprendieron con las imágenes que se dieron por parte de la afición de Ghana.
Por segundo día consecutivo la polémica se hizo presente. Esta falta no fue pitada como tiro de penalti en contra de los panameños.
Panamá se derrumbó en los últimos minutos, cuando cayó el gol de Ghana en el tiempo agregado.
Yirenkyi apareció en el área chica y cerró de la mejor manera tras el centro, y por supuesto, para darle el triunfo a su país sobre la
La locura se apoderó de Ghana, quienes festejaron con todo el agónico tanto para sumar tres valiosos puntos.
Semenyo gritó con todo el tanto de su compañero. No bajaron los brazos y rompieron la muralla de Panamá.
Tras reanudarse las acciones, los jugadores protagonizaron una pequeña bronca luego de una falta.
Ghana lo ganó con gol de último minuto y los canaleros no escondieron su llanto en el BMO Field.
Panamá sufrió una terrible derrota. Lo que pudo ser un histórico empate pasó ser una dura caída en su debut en el United 2026.
Los de Ghana festejaron con todo su triunfo y se colocan en el segundo puesto del Grupo L por debajo de Inglaterra con mejor diferencia de goles.
Ahora, los africanos se medirán la próxima semana ante los ingleses, donde definirán el liderato de su encasillado.
Los festejos de los jugadores tras lograr un importante triunfo en su estreno mundialista.
Ghana cierra su participación en la fase de Grupos ante Croacia, el sábado 27 de junio.