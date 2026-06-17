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Dolorosa caída de Panamá en Mundial, bronca, polémica del VAR y locura de Ghana

Las duras imágenes de Panamá tras la derrota ante Ghana, la bronca y los festejos de Ghana con agónico gol. ¿Brujería?

Dolorosa caída de Panamá en Mundial, bronca, polémica del VAR y locura de Ghana
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La Selección de Panamá sufrió este miércoles una dura caída en su estreno en el Mundial 2026 ante Ghana: ¡De la forma más cruel!
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Las lindas aficionadas de Panamá se hicieron presentes en el Estadio Toronto.
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Asamoah Gyan, exfutbolista ghanés, estuvo presente en el encuentro.
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Sam Wilson, quien es Falcon en los Vengadores, estuvo presente en el partido entre Panamá vs Ghana. ¡Lujitos, señores!
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Un espectacular ambiente para disfrutar del penúltimo juego de la jornada 1 del Mundial 2026.
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Panamá es la única selección de Centroamérica que está disputando el Mundial 2026.
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César Samudio, portero del Marathón, es el único jugador del balompié catracho que está compitiendo en el Mundial.
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El duelo entre Ghana y Panamá fue parejo, incluso, los panameños merecieron mayor fortuna en el compromiso.
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El partido tuvo de todo: postes, faltas polémicas y un penal controversial no pitado para los ghaneses.
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Esta fue una de las ocasiones claras que tuvo Panamá en el encuentro. Más adelante salió caro el fallo.
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¿Brujería? Este ghanés se viralizó durante el juego al soplar una especie de talco en el BMO Field.
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Muchos se sorprendieron con las imágenes que se dieron por parte de la afición de Ghana.
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Por segundo día consecutivo la polémica se hizo presente. Esta falta no fue pitada como tiro de penalti en contra de los panameños.
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Panamá se derrumbó en los últimos minutos, cuando cayó el gol de Ghana en el tiempo agregado.
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Yirenkyi apareció en el área chica y cerró de la mejor manera tras el centro, y por supuesto, para darle el triunfo a su país sobre la

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La locura se apoderó de Ghana, quienes festejaron con todo el agónico tanto para sumar tres valiosos puntos.
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Semenyo gritó con todo el tanto de su compañero. No bajaron los brazos y rompieron la muralla de Panamá.
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Tras reanudarse las acciones, los jugadores protagonizaron una pequeña bronca luego de una falta.

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Ghana lo ganó con gol de último minuto y los canaleros no escondieron su llanto en el BMO Field.
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Panamá sufrió una terrible derrota. Lo que pudo ser un histórico empate pasó ser una dura caída en su debut en el United 2026.
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Los de Ghana festejaron con todo su triunfo y se colocan en el segundo puesto del Grupo L por debajo de Inglaterra con mejor diferencia de goles.
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Ahora, los africanos se medirán la próxima semana ante los ingleses, donde definirán el liderato de su encasillado.
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Los festejos de los jugadores tras lograr un importante triunfo en su estreno mundialista.
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Ghana cierra su participación en la fase de Grupos ante Croacia, el sábado 27 de junio.
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