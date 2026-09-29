Sorpresa en Barcelona: decide marcharse del club durante la fecha FIFA

Barcelona, España.

El director general del FC Barcelona, Manel del Río, ha presentado su dimisión del cargo que ocupaba desde septiembre de 2025, según ha avanzado este lunes el diario Ara y han confirmado a EFE fuentes del club azulgrana.

Del Río, que este lunes se despidió del comité de dirección de la entidad catalana, dejará oficialmente el cargo a finales de este mes.

Las fuentes consultadas por EFE aseguran que la salida del ejecutivo es de mutuo acuerdo y valoran el trabajo realizado por el director general, cuya marcha se ha llevado a cabo de "forma ordenada", sostienen.