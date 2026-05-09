¿Dónde ver y a qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid? El mundo se paraliza por El Clásico

Barcelona, España.

El fútbol mundial se detiene este domingo 10 de mayo con una nueva edición de El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid CF, un partido cargado de tensión, morbo y muchísimo en juego. El encuentro, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga, se disputará en el Spotify Camp Nou y puede terminar definiendo el campeonato español. El conjunto blaugrana llega como gran favorito tras una temporada casi impecable bajo el mando de Hansi Flick. Barcelona lidera cómodamente la tabla y le bastaría incluso un empate para proclamarse campeón de Liga ante su eterno rival. La ilusión en Cataluña es total, especialmente porque el equipo ha mostrado una versión dominante durante todo el año, combinando juventud, intensidad y pegada ofensiva.

Del otro lado aparece un Real Madrid golpeado por la crisis deportiva, las lesiones y los problemas internos que han sacudido al vestuario en las últimas semanas. El club blanco llega al Clásico en uno de sus momentos más delicados de la temporada, con múltiples bajas importantes y con la presión de evitar que Barcelona celebre el título frente a su afición. Uno de los temas que más ha marcado la previa ha sido el escándalo entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, una situación que terminó afectando seriamente al mediocampista uruguayo, quien quedó fuera del partido tras sufrir un traumatismo craneal. Además, los merengues tampoco contarían con nombres importantes como Rodrygo, Militao, Mendy, Carvajal y Arda Güler, mientras que la presencia de Kylian Mbappé sigue siendo una incógnita por molestias musculares. Barcelona tampoco llega completo, ya que la gran ausencia será la de Lamine Yamal, una baja sensible para los culés en el tramo decisivo de la campaña. Sin embargo, el regreso de futbolistas como Raphinha y Jules Koundé le da más variantes ofensivas y defensivas a Flick para afrontar el partido más importante del campeonato.

Los culés por el título

Once puntos separan al Barça del equipo blanco a falta de cuatro jornadas para el final de la competición, por lo que le basta con un empate para volver a campeonar, esta vez en su estadio y ante el eterno rival, lo que hace el partido aún más especial. Y es que solo una vez en toda la historia de la Liga, se ha cantado el alirón en un clásico. Ocurrió en la temporada 1931-32, hace 96 años. Entonces, un empate en Les Corts (2-2) propició que el título fuera matemáticamente para el Real Madrid.

Más allá de los puntos, el Clásico llega rodeado de una enorme carga emocional. Barcelona quiere coronar su temporada perfecta humillando a su máximo rival, mientras que Real Madrid busca salvar el orgullo en medio de un ambiente explosivo dentro y fuera del club.



Hora y transmisión en Honduras

El clásico FC Barcelona vs Real Madrid a realizarse este domingo 10 de mayo comenzará a partir de la 1 de la tarde, horario de Honduras. En el territorio hondureño lo podrás ver por Sky, VIX de Tigo y seguir vía online por la web de Diario LA PRENSA.

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