Barcelona no pierde tiempo: anuncia renovación de crack y firma hasta 2030

El Barcelona no pierde el tiempo y ya tiene amarrado a una de sus joyas. El defensa Xavi Espart, internacional sub21 con la selección española, ha renovado su contrato con los azulgranas hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado este jueves el club azulgrana.
La entidad catalana ha comunicado que la firma del acuerdo se escenificará más adelante en un acto oficial que se celebrará en las oficinas del club y contará con la presencia del presidente Joan Laporta, tras la que el jugador atenderá a los medios de comunicación.
"Después de participar en seis partidos durante la temporada 2025/26, comienza la 2026/27 en dinámica del primer equipo. Finalmente, el 27 de agosto, obtiene ficha del primer equipo. En el curso actual acumula cinco participaciones, en las que ha marcado un gol -el primero como culer- y ha repartido dos asistencias. En su palmarés cuenta con la Liga 2025/26", complementó el club a través de un comunicado.
Espart llegó a La Masía en el verano de 2015 y debutó con el primer equipo la temporada pasada, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el campo del Newcastle.
Xavi Espart, formado en La Masia, amplía su contrato con el Barça ✍️🔗 Todos los detalles: https://t.co/kY7g20vHzO https://t.co/ASmReRgVYx— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 8, 2026
Tras disputar seis partidos el curso pasado, el lateral catalán, de 19 años, completó la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick y se ganó una ficha en el primer equipo para la presente campaña.
Compañero de generación de Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, Espart ha disputado como titular los primeros cinco partidos de LaLiga EA Sports, en los que ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias.