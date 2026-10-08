Barcelona no pierde tiempo: anuncia renovación de crack y firma hasta 2030

Barcelona, España.

El Barcelona no pierde el tiempo y ya tiene amarrado a una de sus joyas. El defensa Xavi Espart, internacional sub21 con la selección española, ha renovado su contrato con los azulgranas hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado este jueves el club azulgrana.

La entidad catalana ha comunicado que la firma del acuerdo se escenificará más adelante en un acto oficial que se celebrará en las oficinas del club y contará con la presencia del presidente Joan Laporta, tras la que el jugador atenderá a los medios de comunicación.

"Después de participar en seis partidos durante la temporada 2025/26, comienza la 2026/27 en dinámica del primer equipo. Finalmente, el 27 de agosto, obtiene ficha del primer equipo. En el curso actual acumula cinco participaciones, en las que ha marcado un gol -el primero como culer- y ha repartido dos asistencias. En su palmarés cuenta con la Liga 2025/26", complementó el club a través de un comunicado.