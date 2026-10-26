  1. Inicio
  2. · Deportes

Malas noticias para el Barcelona: se lleva otro duro golpe tras perder el clásico

El técnico alemán no podrá contar con Xavi Espart, quien volverá hasta mediados de diciembre por la lesión que sufrió anoche.

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 08:49 -
  • Agencia EFE
Malas noticias para el Barcelona: se lleva otro duro golpe tras perder el clásico

Hansi Flick perdió el invicto en LaLiga contra el Real Madrid y ahora pierde a uno de sus jugadores titulares por lesión.
Barcelona, España.

El defensa del Barcelona Xavi Espart estará unas siete semanas de baja tras sufrir una lesión de la sindesmosis del tobillo derecho en el último clásico de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid, según han informado este lunes los servicios médicos del club catalán.

Flick, molesto por derrota del Barcelona y lo que dijo del Real Madrid: "No acepto excusas"

En el encuentro disputado este domingo en el Spotify Camp Nou (1-2), Espar tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 30 de partido tras una entrada de Tchouaméni, y fue sustituído por Alejandro Balde.

La baja del lateral catalán agrava los problemas del técnico, Hansi Flick, para confeccionar una defensa de garantías en los próximos partidos, pues también están lesionados Eric García, Andreas Christiansen y Jules Kounde.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias