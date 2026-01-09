  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona oficializa su primer refuerzo y le asigna un dorsal histórico de Messi

El Barcelona ya suma su primer fichaje para el primer equipo tras confirmar la incorporación de un nuevo refuerzo que deja el filial.

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 08:24 -
  • Agencia EFE
Barcelona oficializa su primer refuerzo y le asigna un dorsal histórico de Messi

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, y Lionel Messi cuando jugaba en el club y usaba el dorsal 19.

 Foto: cortesía.
Barcelona, España. El Barça oficializa su primer refuerzo y le asigna un dorsal histórico de Messi

El delantero sueco Roony Bardghji se ha convertido a todos los efectos en jugador del primer equipo azulgrana y lucirá el dorsal número '19', por lo que dejará de tener ficha con el equipo filial, el Barça Atlètic, y abandonará el número '28'.

Bardghji fue protagonista de la victoria ante el Athlétic Club en las semifinales de la Supercopa (5-0) con un tanto y una asistencia. Llegó el verano pasado procedente de Copenhague y desde entonces ha participado en 14 partidos.

Se trata de un prometedor jugador de 20 años, nacido en Kuwait en el seno de una familia siria. Llegó a Suecia con siete años, es internacional por ese país y debutó como profesional en el Copenhague.

Real Madrid-Barça: Horario y fecha de la final de la Supercopa

Roony Bardghji, que ya llevó ese número 19 durante la pretemporada, hereda el dorsal que Lamine Yamal lució en sus inicios y hasta la temporada 2024-25 y también Leo Messi (2005-08).

Anteriormente es un número que también llevaron a Juan Antonio Pizzi (1996-98), Patrick Kluivert (1998/99), Dani García Lara (1999-03), Fernando Navarro (2004/05), Maxwell (2009-12), Martín Montoya (2012) (2013/14), Sandro Ramírez (2015/16), Lucas Digne (2016-18), Munir El Haddadi (2018), Kevin-Prince Boateng (2019), Carles Aleñá (2019), Martin Braithwaite (2020), Agüero (2021), Ferran Torres (2022), Franck Kessie (2022/23) o Vitor Roque (2024). EFE

Festín de Barcelona, lo que pasó con Yamal, polémica y jugador pide perdón

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias