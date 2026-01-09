Barcelona oficializa su primer refuerzo y le asigna un dorsal histórico de Messi

Barcelona, España. El Barça oficializa su primer refuerzo y le asigna un dorsal histórico de Messi

El delantero sueco Roony Bardghji se ha convertido a todos los efectos en jugador del primer equipo azulgrana y lucirá el dorsal número '19', por lo que dejará de tener ficha con el equipo filial, el Barça Atlètic, y abandonará el número '28'.

Bardghji fue protagonista de la victoria ante el Athlétic Club en las semifinales de la Supercopa (5-0) con un tanto y una asistencia. Llegó el verano pasado procedente de Copenhague y desde entonces ha participado en 14 partidos.

Se trata de un prometedor jugador de 20 años, nacido en Kuwait en el seno de una familia siria. Llegó a Suecia con siete años, es internacional por ese país y debutó como profesional en el Copenhague.