Así fue la celebración de cumpleaños de Tina, hija de Supremo

Con una fiesta colorida y llena del cariño familiar, el creador de contenido Supremo celebró el cumpleaños de su hija Tina. Estas son las tiernas fotografías que compartió el hondureño en sus redes sociales.
En un restaurante de La Ceiba, el "Príncipe de Honduras" organizó una celebración con una decoración impecable, en donde la temática fue de la "Sirenita", la princesa de Disney.
Tonos pasteles predominaron en la fiesta, así como detalles de la Sirenita que abundaron en cada rincón del restaurante, que crearon una atmósfera dinámica, entretenida y como si de un cuento se tratase.
Tina lució una camisa personalizada con su nombre y la imagen de la Sirenita, mientras su pastel de dos pisos también tenía detalles llamativos sobre la temática. Por su parte, Supremo con una vestimenta cómoda, se mostró feliz y orgulloso de su retoño, mostrando su extensivo amor de padre.
Ambos hijos de Supremo, tanto Tina Marie como Austin Lian, también fueron fotografiados pintando, así como los demás pequeños invitados a la celebración.
Los regalos, juegos, exquisita comida y un ambiente acogedor destacaron el festejo, en el cual Supremo se esmeró para hacer de estos 8 años de vida un convivio de gratitud.
En su publicación, el creador digital compartió las fotos con la canción "No crezcas más" de Tercer Cielo, una dedicatoria de un padre a su hija y a lo rápido que crecen, manifestando el amor y la nostalgia por la infancia.
Además, Lester, nombre de pila del tiktoker, también compartió un video, el cual resume las vivencias en la celebración, con la canción "Nothin´ on You" de B.o.B y Bruno Mars de fondo.
Tina recibió un ramo de flores de su padre, con un peluche de Stitch rosa o Ángel, que recibió agradecida. Supremo mostró la transformación decorativa del lugar, cuyo trabajo le pareció espectacular.
Y a quien no se le vio en el festejo fue a Milagro Flores, quien tiene una buena relación con Tina, como ya se ha visto en publicaciones anteriores. Sin embargo, la presentadora de televisión se contactó vía videollamada con la pequeña y le dio su cariñosa felicitación.