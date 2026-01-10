Kendall Jenner asegura que nunca se ha hecho cirugía plástica en el rostro

Kendall Jenner decidió enfrentar de forma directa algunos de los rumores que más han circulado sobre su imagen pública en los últimos años. La modelo habló abiertamente sobre las especulaciones relacionadas con su sexualidad y, especialmente, sobre las versiones que aseguran que se ha sometido a múltiples cirugías estéticas.
Las declaraciones surgieron durante su participación en el podcast In Your Dreams with Owen Thiele, donde mantuvo una conversación distendida sobre relaciones, percepción personal y la presión constante de las redes sociales.
Durante la charla, Jenner fue tajante al referirse a las teorías que circulan en internet. “Cuando una persona en internet quiere creer algo, no hay forma de convencerla de lo contrario. No voy a sentarme aquí a convencer a nadie de que no lo he hecho; hay todo un mundo en internet que piensa que me he hecho una reconstrucción facial completa”, expresó.
Uno de los señalamientos más frecuentes ha sido una supuesta rinoplastia. Frente a esto, la integrante del clan Kardashian-Jenner negó rotundamente haberse sometido a algún procedimiento quirúrgico facial. “Nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nunca me he hecho nada”, afirmó con énfasis.
Aunque el conductor del podcast bromeó insinuando que no decía la verdad, Kendall aseguró comprender la desconfianza del público, sobre todo por las comparaciones virales que circulan en TikTok entre fotos antiguas y actuales. “Lo juro por Dios, por todo lo que amo, nunca me he hecho una cirugía de nariz”, insistió.
La modelo explicó que los cambios en su rostro responden a factores naturales, como el paso del tiempo y los tratamientos médicos que ha utilizado para combatir el acné. En particular, mencionó el uso de Accutane, medicamento que retomó alrededor de 2021 tras enfrentar nuevamente problemas cutáneos.
Según Jenner, este tratamiento pudo haber influido en la apariencia de su nariz, haciéndola lucir menos ancha. No obstante, especialistas citados por PEOPLE aclararon que el fármaco no altera la estructura ósea, aunque sí reduce la inflamación al disminuir la actividad de las glándulas sebáceas.
Si bien negó cirugías, Kendall reconoció que sí ha probado algunos procedimientos estéticos no invasivos. “He hecho dos rondas de baby Botox en la frente. Eso es todo. Fue lo único que me puse”, reveló, aunque aclaró que no le terminó de convencer.
Además, contó que ha recurrido a tratamientos como PRP y microneedling para mejorar la textura de la piel y las cicatrices del acné. También cuestionó la moda en redes sociales donde se analizan los rostros de celebridades. “Es peligrososo... luego ven eso y piensan: ‘Dios mío, eso es lo que tengo que hacer para verme así’”, advirtió.
Kendall reflexionó sobre la presión estética incluso desde su posición como supermodelo. “También es humana”, dijo al referirse a sus inseguridades, y confesó que con el paso del tiempo ha aprendido a restarle importancia a las críticas, pese a pertenecer a una de las familias más expuestas mediáticamente en Estados Unidos.