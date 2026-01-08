Vinicius se burla de Simeone tras la pelea y triunfo del Real Madrid

Madrid, España.

La semifinal de Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid dejó una sorpresiva pelea entre el brasileño Vinicius y el entrenador argentino Diego Simeone. En la semifinal disputada en Arabia Saudita, en la que el Real Madrid superó 2-1 al Atlético, un intercambio verbal entre Diego Simeone y Vinícius Junior se sumó a la crónica del partido, generando repercusiones tanto dentro como fuera del campo.

La atención se centró en un momento captado por las cámaras: el entrenador argentino lanzó una frase al delantero brasileño, lo que provocó una reacción visible que derivó en advertencias disciplinarias para ambos. Diego Simeone le llegó a decir a Vinicius que "Florentino le iba a echar", pero el punto álgido de su enfrentamiento llegó cuando el brasileño fue sustituido. Consultado tras el partido por la prensa sobre el incidente, Simeone eludió la polémica y respondió: "No tengo nada para comentar porque lo que pasa en el campo, como cuando éramos chiquitos, se queda ahí". Al ser repreguntado puntualmente por sus dichos a Vinícius, agregó: "No me acuerdo, tengo una memoria complicada".

La reacción de Vinicius sobre pelea con Simeone