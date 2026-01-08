Vinicius se burla de Simeone tras la pelea y triunfo del Real Madrid

La semifinal de Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid dejó una sorpresiva pelea entre el brasileño Vinicius y el entrenador argentino Diego Simeone.
En la semifinal disputada en Arabia Saudita, en la que el Real Madrid superó 2-1 al Atlético, un intercambio verbal entre Diego Simeone y Vinícius Junior se sumó a la crónica del partido, generando repercusiones tanto dentro como fuera del campo.
La atención se centró en un momento captado por las cámaras: el entrenador argentino lanzó una frase al delantero brasileño, lo que provocó una reacción visible que derivó en advertencias disciplinarias para ambos.
Diego Simeone le llegó a decir a Vinicius que "Florentino le iba a echar", pero el punto álgido de su enfrentamiento llegó cuando el brasileño fue sustituido.
Consultado tras el partido por la prensa sobre el incidente, Simeone eludió la polémica y respondió: “No tengo nada para comentar porque lo que pasa en el campo, como cuando éramos chiquitos, se queda ahí”. Al ser repreguntado puntualmente por sus dichos a Vinícius, agregó: “No me acuerdo, tengo una memoria complicada”.
La reacción de Vinicius sobre pelea con Simeone
Tras el enfrentamiento, Vinícius Júnior optó por no declarar ante los medios, pero utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje dirigido al entrenador del Atlético.
El brasileño publicó: “Has perdido otra eliminatoria”, acompañado de emojis de caras llorando, en una imagen que reflejaba el cruce entre ambos desde la grada.
La final de la Supercopa de España enfrentará a los dos equipos más laureados del certamen. Barcelona, que viene de vencer 5-0 al Athletic Bilbao, lidera la estadística histórica con 15 títulos, seguido por el Real Madrid con 13 consagraciones.