Foro Madrid acusa a Libre de desconocer resultados electorales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Foro Madrid reaccionó este sábado al actual escenario político de Honduras y lanzó fuertes señalamientos contra el Partido Libertad y Refundación (Libre), al que acusó de impulsar acciones destinadas a desconocer los resultados de las elecciones generales y alterar el orden democrático. A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la organización afirmó que las recientes decisiones adoptadas por las autoridades hondureñas forman parte de una estrategia para desvirtuar la voluntad popular expresada en las urnas, bajo el argumento de una revisión electoral. “El Partido Libre busca convertir al país en el nuevo refugio del narcoterrorismo”, expresó el Foro Madrid en su pronunciamiento.

En su mensaje, Foro Madrid sostuvo que la medida aprobada por el Congreso Nacional constituye una maniobra ilegal que, a su juicio, busca imponer por la fuerza a actores políticos que no resultaron favorecidos en los comicios del 30 de noviembre de 2025. "Esta maniobra ilegal, orquestada por el diputado usurpador Luis Redondo y ejecutada bajo las órdenes de Xiomara Castro, no es más que una farsa para imponer por la fuerza a quienes perdieron la elección", señaló el comunicado. El organismo señaló directamente al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y a la presidenta Xiomara Castro, como responsables de la iniciativa.

🚨 #Honduras 🇭🇳 | EL PARTIDO LIBRE BUSCA CONVERTIR AL PAÍS EN EL NUEVO REFUGIO DEL NARCOTERRORISMO



Ante las últimas acciones de la Administración Trump contra las mafias del narcotráfico en Venezuela, el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla han activado a su peón en Honduras,... https://t.co/x6uHxhKhWs — Foro Madrid (@Foro_MAD) January 10, 2026

El pronunciamiento advierte que la revisión de actas no responde a un proceso técnico legítimo, sino que forma parte de una estrategia política orientada a concentrar poder y suprimir la decisión ciudadana, lo que, según la organización, podría derivar en un grave deterioro institucional.

Contexto del pronunciamiento

Las declaraciones del Foro Madrid se producen en medio de la controversia generada por el Decreto No. 58-2025, publicado el 9 de enero en el diario oficial La Gaceta y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, el cual instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un escrutinio general de la totalidad de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). La medida fue adoptada pese a que el CNE ya declaró presidente electo a Nasry “Tito” Asfura el 24 de diciembre de 2025, y oficializó los resultados de las elecciones municipales y legislativas dentro de los plazos legales establecidos. La iniciativa de revisar más de 19 mil actas electorales fue impulsada por Luis Redondo, dirigente de Libre, quien no fue reelegido como diputado en los comicios recientes. Desde la oposición, se le acusa de extralimitar las funciones del Congreso Nacional y de violentar el orden constitucional.

Sesión bajo cuestionamientos