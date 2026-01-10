Cohep pide respetar voluntad popular tras decreto sobre actas electorales

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), reaccionó este sábado a la controversia política generada por el Decreto No. 58-2025 y pidió al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respetar los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Gallardo hizo un llamado directo y público desde el sector privado hondureño, subrayando la importancia de preservar el orden democrático y la voluntad expresada en las urnas.
“Desde el sector privado hondureño le hacemos un llamado claro y responsable a respetar la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que se expresaron en las urnas. Esa es la democracia hondureña y debe prevalecer”, expresó la titular del Cohep.
Llamado al CNE y al TJE
"Exigimos respeto absoluto a la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Cualquier interferencia pone en riesgo la institucionalidad, la estabilidad del país y la confianza ciudadana", agregó Gallardo en sus redes sociales.
Las declaraciones de Gallardo se producen en medio de la polémica por el Decreto No. 58-2025, publicado el 9 de enero en el diario oficial La Gaceta y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, el cual instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un escrutinio general de la totalidad de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
La medida fue adoptada pese a que el CNE ya declaró presidente electo a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, el 24 de diciembre de 2025, y oficializó los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos establecidos por la ley.
Señalamientos de la oposición
La iniciativa para revisar más de 19 mil actas electorales fue impulsada por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional y dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien es acusado por sectores de oposición de violentAR el orden constitucional y de exceder las atribuciones del Poder Legislativo.
Además, la sesión en la que se aprobó el decreto estuvo marcada por la ausencia de diputados opositores, quienes denunciaron haber sido impedidos de ingresar al hemiciclo, lo que ha incrementado las críticas sobre la legalidad del procedimiento legislativo.
El pronunciamiento del Cohep se suma a las reacciones de diversos sectores nacionales e internacionales que han llamado a respetar el proceso electoral, la institucionalidad y una transición pacífica del poder en Honduras.