Cohep pide respetar voluntad popular tras decreto sobre actas electorales

Tegucigalpa, Honduras.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), reaccionó este sábado a la controversia política generada por el Decreto No. 58-2025 y pidió al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respetar los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Gallardo hizo un llamado directo y público desde el sector privado hondureño, subrayando la importancia de preservar el orden democrático y la voluntad expresada en las urnas. “Desde el sector privado hondureño le hacemos un llamado claro y responsable a respetar la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que se expresaron en las urnas. Esa es la democracia hondureña y debe prevalecer”, expresó la titular del Cohep.

1. Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo @Lredondo desde el sector privado hondureño le hacemos un llamado claro y responsable a respetar la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que se expresaron en las urnas. Esa es la democracia hondureña y debe prevalecer. — Presidente de COHEP (@PresidenteCOHEP) January 10, 2026

Llamado al CNE y al TJE

"Exigimos respeto absoluto a la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Cualquier interferencia pone en riesgo la institucionalidad, la estabilidad del país y la confianza ciudadana", agregó Gallardo en sus redes sociales. Las declaraciones de Gallardo se producen en medio de la polémica por el Decreto No. 58-2025, publicado el 9 de enero en el diario oficial La Gaceta y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, el cual instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un escrutinio general de la totalidad de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La medida fue adoptada pese a que el CNE ya declaró presidente electo a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, el 24 de diciembre de 2025, y oficializó los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos establecidos por la ley.

Señalamientos de la oposición