Barcelona anuncia su convocatoria para enfrentar al Celta de Vigo en LaLiga

El Barcelona afronta su compromiso de mitad de semana frente al Celta de Vigo con una baja sensible en su plantilla. El joven centrocampista Marc Bernal ha quedado fuera de la convocatoria, confirmando así su ausencia para el duelo correspondiente a la jornada 33 de LaLiga.
El mediocampista continúa en proceso de recuperación tras el esquince de tobillo sufrido en el enfrentamiento liguero ante el Atlético de Madrid. Desde entonces, no ha podido reincorporarse al trabajo con normalidad, por lo que el cuerpo técnico ha optado por no arriesgar su estado físico en esta fase decisiva del campeonato.
En contraste, el conjunto azulgrana sí recibe una noticia positiva con el retorno del defensor Pau Cubarsí, quien vuelve a estar disponible tras cumplir sanción. Su regreso refuerza la línea defensiva de cara a un partido exigente en el Spotify Camp Nou, donde el equipo buscará mantener su competitividad.
El técnico Hansi Flick también deberá seguir lidiando con ausencias de larga duración. El central Andreas Christensen y el extremo brasileño Raphinha permanecen al margen por lesión, limitando las opciones en defensa y ataque.
Con este panorama, el Barcelona se prepara para un nuevo desafío liguero, en el que buscará imponer su estilo y aprovechar la localía. El objetivo es claro: mantenerse en la pelea en la tabla y responder ante su afición con una actuación convincente frente a un rival que suele complicar en este tipo de escenarios.
Convocatoria del Barcelona: Joan García, Szczesny, Kochen; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Xavi Espart; Gavi, Pedri, Fermín, Marc Casadó, Olmo, De Jong, Tommy; Ferrán Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony Bardghji.