Barcelona anuncia su convocatoria para enfrentar al Celta de Vigo en LaLiga

Barcelona, Españ.

El Barcelona afronta su compromiso de mitad de semana frente al Celta de Vigo con una baja sensible en su plantilla. El joven centrocampista Marc Bernal ha quedado fuera de la convocatoria, confirmando así su ausencia para el duelo correspondiente a la jornada 33 de LaLiga.

El mediocampista continúa en proceso de recuperación tras el esquince de tobillo sufrido en el enfrentamiento liguero ante el Atlético de Madrid. Desde entonces, no ha podido reincorporarse al trabajo con normalidad, por lo que el cuerpo técnico ha optado por no arriesgar su estado físico en esta fase decisiva del campeonato.

En contraste, el conjunto azulgrana sí recibe una noticia positiva con el retorno del defensor Pau Cubarsí, quien vuelve a estar disponible tras cumplir sanción. Su regreso refuerza la línea defensiva de cara a un partido exigente en el Spotify Camp Nou, donde el equipo buscará mantener su competitividad.