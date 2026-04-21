  1. Inicio
  2. · Deportes

Flick revela qué le faltó al Barcelona en Champions y avisa previo a LaLiga

El entrenador explicó lo que le faltó a Barcelona en la eliminación ante el Atlético en Champions y manda mensaje previo a su regreso en LaLiga.

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 10:13 -
  • Agencia EFE
Flick revela qué le faltó al Barcelona en Champions y avisa previo a LaLiga

Hansi Flick en conferencia de prensa previo al duelo del Barcelona ante el Celta de Vigo.
Barcelona, España.

El alemán Hansi Flick admitió abiertamente que quiere renovar su contrato con el FC Barcelona: "Ese es mi plan, desde luego, será la última etapa en mi carrera, pero no es el momento de hablar de eso porque tenemos semanas importantes por delante".

En la víspera del encuentro ante el Celta, Flick dijo que le gustaría ser el entrenador de este equipo "cuando el estadio esté acabado" y eso implícitamente señalaba su idea de continuar al frente del equipo más allá de junio de 2027.

El técnico admitió que su "gran sueño" es ganar la Liga de Campeones con el Barcelona. "Hay dos cosas que me gustarían y una es esa: ganar la 'Champions'. Creo que podemos, tenemos un equipo fantástico y tenemos que tomar las decisiones adecuadas en el mercado de fichajes", indicó.

Real Madrid no se guarda nada y confirma su 11 ante Alavés en LaLiga

"No hay que hacer tonterías y tomar las decisiones correctas. El equipo es joven y tenemos mucho potencial para mejorar, tenemos una buena estructura. Quiero ser el entrenador de este equipo cuando el estadio esté acabado", resumió.

Flick, en cambio, no dio muchas pistas sobre qué posiciones debe reforzar el Barcelona en el próximo mercado de verano -"tenemos algunas ideas claras, pero no es algo que se tenga que hablar ahora", subrayó-, aunque reconoció que necesita jugadores experimentados.

"El curso pasado tuvimos a Íñigo Martínez, que era un gran líder. Necesitamos a jugadores que sean capaces de liderar al equipo en el campo. No solo se trata de hablar sobre temas tácticos, necesitamos que los jugadores hablen en el terreno de juego también. En partidos de 'Champions', necesitamos perfiles que sean capaces de demostrar hacia dónde tenemos que ir", reflexionó.

En este sentido, al ser preguntado sobre qué le ha faltado a su equipo para conquistar la Champions, el técnico germano ha mencionado que las bajas de Frenkie de Jong y 'Raphinha' diezmaron el rendimiento del equipo en las últimas semanas, si bien precisó que "no es una excusa" para explicar la eliminación manos del Atlético.

Con todo, Flick se mostró satisfecho con el buen papel desarrollado por su equipo en las dos temporadas que lleva al frente del banquillo azulgrana: "Cuando llegamos aquí, nadie esperaba que en estos momentos hubiéramos ganado cuatro títulos".

Y para el técnico, no sólo es una cuestión de resultados, sino también por "cómo" está jugando su equipo. "Cuando firmé por el Barça, el presidente me dio una carta y me decía que no solo es importante ganar, sino el estilo. Y creo que el cómo estamos jugando a fútbol está siendo un éxito", defendió. Espera sumar Flick en las próximas semanas otro título en su palmarés, LaLiga EA Sports, que su equipo comanda con una distancia de nueve puntos sobre el Real Madrid a siete jornadas para que finalice el campeonato.

Pese a esta ventaja, avisó de que "no está hecho" e instó a sus pupilos a "darlo todo", como lo demostraron en los cuartos de final ante el Atlético de Madrid en la 'Champions', una eliminatoria con un final "doloroso", pero del que "todo el mundo está contento y orgulloso" por la imagen que dio el Barça, precisó.

El Celta será el primer escollo del Barcelona en su esprint final por revalidar LaLiga, un rival del que el preparador alemán no se fía. "Cada partido que jugamos contra ellos cuesta mucho. Tenemos que jugar a nuestro máximo nivel, pero no será fácil porque siempre hacen muy buen trabajo con jugadores que pueden controlar el partido y salir por las bandas", concluyó.

Lamine Yamal hace historia y revela quién es el mejor

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias