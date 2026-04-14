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Hansi Flick se desahoga tras eliminación del Barcelona y advierte al Real Madrid

El DT del Barcelona dejó contundentes palabras tras el adiós de los culés en cuartos de final de Champions League.

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 16:17 -
  • Agencia EFE
Hansi Flick se desahoga tras eliminación del Barcelona y advierte al Real Madrid

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid .

 Foto EFE.
Barcelona, España.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, manifestó, después de caer eliminado de la Liga de Campeones este martes ante el Atlético de Madrid, que están "disgustados" porque cree que merecieron estar en semifinales.

"Estamos disgustados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", dijo Flick.

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El técnico no quiso hablar del árbitro, que expulsó a Éric García en el minuto 77 y anuló un tanto a Ferran en el 55. "No quiero hablar del árbitro. Seguramente a vosotros os interesa, pero a mí no. Sólo quiero felicitar a mis jugadores".

Flick dijo que les queda la Liga de España y advirtió al Real Madrid: "Cuanto antes seamos campeones, mejor. No importa si es el día el Clásico. Lo importante es serlo", mencionó.

Y cerró diciendo: "Nos vamos disgustados porque hemos creído que íbamos a pasar a semifinales y hemos jugado para lograrlo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un gran partido. Volveremos".

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