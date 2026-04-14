"Gilbert Reyes no habla, solo agacha la cabeza": madre de joven asesinada en Roatán

Roatán Islas de la Bahía

En un ambiente cargado de dolor y exigencia de justicia, este martes se desarrolló el segundo día del juicio oral y público contra el estadounidense Gilbert Reyes, principal sospechoso del asesinato de su expareja, Dione Solórzano, y sus dos amigas Nikendra McCoy y María Antonia Cruz. Tras un primer día dedicado a las pruebas iniciales, la audiencia de hoy se centró en la evacuación de testimonios clave de los familiares de las víctimas, incluyendo un testigo sorpresa que decidió declarar sobre los hechos ocurridos en enero pasado.

Solo agacha la cabeza

Uno de los momentos más desgarradores de la jornada fue la comparecencia de Ana McCoy, madre de Nikendra McCoy, quien brindó su testimonio ante el Tribunal. Fuera de la sala, Ana compartió su frustración a medios locales ante la actitud pasiva del acusado durante el proceso. "Él no habla, solo agacha la cabeza. No contesta, le hacen preguntas pero solo agacha la cabeza, aunque entiende todo lo que le preguntan. Pedimos justicia", relató McCoy. A pesar de que Reyes cuenta con un traductor oficial para garantizar su derecho a la defensa, la madre de la víctima señaló que el estadounidense mantiene un silencio constante frente a las interrogantes de la Fiscalía.

El peso del duelo

Para los familiares, cada día en la corte representa revivir la tragedia que conmocionó a Honduras. Ana McCoy expresó que el paso del tiempo no ha mitigado el dolor de la pérdida: "Cada vez que venimos al juicio parece que eso pasó ayer". Al ser consultada sobre qué le diría al acusado, Ana fue contundente: "Si tuviera a Gilbert enfrente no le dijera nada, se lo dejaría a Dios porque sé que Él hará justicia".

Por su parte Ovania McCoy hermana de Nikendra McCoy, se quejó de la poca colaboración del acusado. "Ahora es que no habla, salió mudo, y esto está atrasando. El papá es nicaragüense y la mamá es salvadoreña, claro que sabe hablar español, hemos escuchado audios hablando español. Mi cuñado siempre ha tratado con Gilbert y él no habla inglés y se comunicaban en español", dijo Ovania. Asimismo espera que todo termine pronto, "Queremos que ya acabe esto, es una tortura, él no solo mató a mi hermana, destruyó a nuestra familia entera ya que nunca será igual. Mi hermana tenía planes para su futuro y él se los arrebató", agregó Ovania.

Avances del proceso

Se espera que en las próximas horas se analicen los testimonios del testigo sorpresa, cuya identidad se ha mantenido bajo reserva por seguridad, y que podría aportar detalles cruciales sobre la dinámica de los hechos en Roatán antes de que Reyes huyera hacia la República Dominicana, desde donde fue extraditado.