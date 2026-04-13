¿Quién es Gilbert Reyes? Las claves del triple crimen que estremeció Roatán

Gilbert Santiago Reyes Bermúdez es un ciudadano estadounidense que se convirtió en una figura central en uno de los casos criminales más impactantes recientes en Honduras: el asesinato de tres mujeres en la isla de Roatán. De acuerdo con investigaciones judiciales, Reyes está acusado de femicidio agravado y dos asesinatos en perjuicio de su expareja, Dione Beatriz Solórzano Dixon, y de sus amigas Nikendra La Shan McCoy y María Antonia Cruz Ávila.