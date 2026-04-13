Doloroso relato del padre de Eduar, niño fallecido tras ataque de perros en Colón

Un hecho desgarrador ha conmocionado al municipio de Trujillo, luego de que un niño muriera tras ser atacado por perros en la zona de Nueva Masicales, en el departamento de Colón.
El pequeño respondía al nombre de Eduar Josimar Velásquez, de seis años, quien sufrió heridas de extrema gravedad tras ser atacado por dos perros, presuntamente de la raza pitbull, mientras jugaba cerca de su vivienda.
Pese a los esfuerzos por salvarle la vida y trasladarlo para recibir atención médica, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
Entre el dolor y la impotencia, el padre del menor relató los momentos previos a la tragedia. “Es muy triste porque los perros me mataron a mi niño”, expresó, al recordar que el pequeño salió de la casa y al abrir el portón fue atacado.
Según su testimonio, el niño se dirigía hacia la parte frontal de la vivienda cuando fue sorprendido.
“Abrió el portón y ahí estaban afuera... lo cazaron”, dijo, agregando que todo ocurrió en cuestión de segundos.
El progenitor aseguró que no se encontraba en el lugar al momento del hecho, lo que le impidió intervenir. “No pudo gritar, no se escuchaba nada”, lamentó, al describir el ataque.
Asimismo, indicó que los perros eran de color negro y de gran tamaño, y que hasta ahora se desconoce quiénes son sus dueños, lo que ha generado indignación en la comunidad.
Entre recuerdos, el padre compartió que su hijo tenía sueños y aspiraciones. “Me dijo: cómprame una mesita, papi, porque voy a estudiar... quería ser policía”, relató con profunda tristeza.
Familiares y vecinos han exigido a las autoridades que el caso sea investigado a fondo y que no quede impune, al tiempo que piden acciones urgentes para controlar la presencia de perros agresivos en la zona.