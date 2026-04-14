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Barcelona recibe ácidas burlas tras ser eliminado de la Champions League

Estallan las redes con ingeniosos memes luego del adiós de los culés de la Liga de Campeones de Europa a manos del Atlético de Madrid.

Barcelona recibe ácidas burlas tras ser eliminado de la Champions League
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Estallan las redes sociales con burlas al FC Barcelona tras ser eliminado por Atlético de Madrid en la fase de cuartos de final de la UEFA Champions League,
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Barcelona venció 2-1 al Atlético en duelo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero con un global de 3-2 en contra se despide de la competición de clubes más importante de Europa.
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La tristeza en todo el FC Barcelona es evidente por ser eliminado una vez más en los cuartos de final de la Champions.
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Los memes no perdonan al Barcelona ya que los culés soñaban con remontar el 2-0 sufrido en la ida.

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Atlético de Madrid sufrió de más, pero finalmente pudo festejar el pase a semifinales de la Champions League.
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