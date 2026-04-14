Barcelona recibe ácidas burlas tras ser eliminado de la Champions League

Estallan las redes sociales con burlas al FC Barcelona tras ser eliminado por Atlético de Madrid en la fase de cuartos de final de la UEFA Champions League,
Barcelona venció 2-1 al Atlético en duelo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero con un global de 3-2 en contra se despide de la competición de clubes más importante de Europa.
La tristeza en todo el FC Barcelona es evidente por ser eliminado una vez más en los cuartos de final de la Champions.
Los memes no perdonan al Barcelona ya que los culés soñaban con remontar el 2-0 sufrido en la ida.
Atlético de Madrid sufrió de más, pero finalmente pudo festejar el pase a semifinales de la Champions League.