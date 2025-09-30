Atlético de Madrid vuelve a recetar otra manita: Exhibición en la Champions League

Atlético de Madrid sumó sus primeros tres puntos en la UEFA Champions League 2025/2026, reaccionando a la derrota contra Liverpool en su debut. Este martes 30 de septiembre, el colchonero aplastó 5-1 al Eintracht Frankfurt en el estadio Civitas Metropolitano.
Tras el 5-2 recetado el pasado sábado al Real Madrid, hoy nuevamente el equipo que dirige Diego Simeone recetó una manita y esta vez fue por el torneo de clubes más importante de Europa.
Atlético de Madrid fue de nuevo un ganador desbordante y concluyente en la Liga de Campeones contra el Eintracht Francfort, del que explotó su tremenda debilidad defensiva y al que devoró durante todo el primer tiempo, con el brillante gol 200 como rojiblanco de Antoine Griezmann incluido.
Al final del primer tiempo ya estaba todo resuelto, con el 3-0 para las estadísticas eternas del club anotado por el atacante francés, a pase de Julián Álvarez. Incluso antes, con el 2-0 a la media hora de Robin Le Normand. O casi desde el inicio, cuando el centro de Giuliano Simeone y el remate de Giacomo Raspadori lo encarrilaron todo en tres minutos.
Por más que la segunda parte o la relajación permitieran el 3-1 del conjunto alemán, la respuesta del Atlético fue igual de contundente, con el 4-1 de Giuliano Simeone, a pase de nuevo de ‘La Araña’, para fulminar cualquier duda, aún más con el 5-1 de penalti de Julián Álvarez ya en el minuto 80.
La primera victoria del Atlético en esta edición de la Liga de Campeones, la tercera seguida entre todas las competiciones, todas en su estadio; tan necesarias para el grupo de Diego Simeone, reafirmado con autoridad dentro del proceso de construcción de un nuevo equipo, que ya funciona mucho mejor. Los hechos son evidentes. Y aún le falta.
FICHA TÉCNICA:
5 – Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano (Molina, m. 75), Gallagher, Barrios (Nico González, m. 75), Raspadori (Koke, m. 55); Griezmann (Carlos Martín, m. 89) y Julián Alvarez (Baena, m. 89).
1 – Eintracht Fráncfort: Kauã Santos; Collins (Amenda, m. 58), Koch (Gotze, m. 74), Theate, Brown (Bahoya, m. 71); Chaibi, Skhiri (Oscar Hojlund, m. 58); Ritsu Doan, Can Uzun (Larsson, m. 58), Knauff; Burkardt.
Goles: 1-0, m. 4: Raspadori. 2-0, m. 33: Le Normand. 3-0, m. 45: Griezmann. 3-1, m. 56: Burkardt. 4-1, m. 70: Giuliano. 5-1, m. 81: Julián Alvarez, de penalti.
Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 59.401 espectadores.