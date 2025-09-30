Atlético de Madrid vuelve a recetar otra manita: Exhibición en la Champions League

Madrid, España.

Atlético de Madrid sumó sus primeros tres puntos en la UEFA Champions League 2025/2026, reaccionando a la derrota contra Liverpool en su debut. Este martes 30 de septiembre, el colchonero aplastó 5-1 al Eintracht Frankfurt en el estadio Civitas Metropolitano. Tras el 5-2 recetado el pasado sábado al Real Madrid, hoy nuevamente el equipo que dirige Diego Simeone recetó una manita y esta vez fue por el torneo de clubes más importante de Europa.

Atlético de Madrid fue de nuevo un ganador desbordante y concluyente en la Liga de Campeones contra el Eintracht Francfort, del que explotó su tremenda debilidad defensiva y al que devoró durante todo el primer tiempo, con el brillante gol 200 como rojiblanco de Antoine Griezmann incluido. Al final del primer tiempo ya estaba todo resuelto, con el 3-0 para las estadísticas eternas del club anotado por el atacante francés, a pase de Julián Álvarez. Incluso antes, con el 2-0 a la media hora de Robin Le Normand. O casi desde el inicio, cuando el centro de Giuliano Simeone y el remate de Giacomo Raspadori lo encarrilaron todo en tres minutos.

Por más que la segunda parte o la relajación permitieran el 3-1 del conjunto alemán, la respuesta del Atlético fue igual de contundente, con el 4-1 de Giuliano Simeone, a pase de nuevo de ‘La Araña’, para fulminar cualquier duda, aún más con el 5-1 de penalti de Julián Álvarez ya en el minuto 80. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. La primera victoria del Atlético en esta edición de la Liga de Campeones, la tercera seguida entre todas las competiciones, todas en su estadio; tan necesarias para el grupo de Diego Simeone, reafirmado con autoridad dentro del proceso de construcción de un nuevo equipo, que ya funciona mucho mejor. Los hechos son evidentes. Y aún le falta.

FICHA TÉCNICA: