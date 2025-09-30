Tabla de posiciones de Champions League: Real Madrid goleó; hay nuevo líder

Madrid, España.

¡Con nuevo líder! La Jornada 2 de la Champions League arrancó este martes 30 de septiembre con atractivos duelos. Real Madrid abrió el telón de la segunda fecha y lo hizo con una paliza de visita ante el Kairat (0-5).

Al equipo de Xabi Alonso le costó un poco romper el empate, pero Mbappé desde la vía penal abrió el marcador en el 25'. Fue hasta el segundo tiempo cuando el francés selló su triplete tras sus anotaciones en el 52' y 73'. La cuenta la terminaron cerrando Camavinga con gol de cabeza y Brahim Díaz sobre el final del partido.

Con este resultado, el Real Madrid sumó su segundo triunfo en la nueva temporada de la Liga de Campeones y alcanza, de momento, el liderato con 6 puntos, luego de la derrota del Brujas ante el Atalanta (2-1), también el duelo tempranero de la segunda fecha.