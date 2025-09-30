Tabla de posiciones de Champions League: Real Madrid goleó; hay nuevo líder

¡Con nuevo líder! La Jornada 2 de la Champions League arrancó este martes 30 de septiembre con atractivos duelos. Real Madrid abrió el telón de la segunda fecha y lo hizo con una paliza de visita ante el Kairat (0-5).
Al equipo de Xabi Alonso le costó un poco romper el empate, pero Mbappé desde la vía penal abrió el marcador en el 25'. Fue hasta el segundo tiempo cuando el francés selló su triplete tras sus anotaciones en el 52' y 73'. La cuenta la terminaron cerrando Camavinga con gol de cabeza y Brahim Díaz sobre el final del partido.
Con este resultado, el Real Madrid sumó su segundo triunfo en la nueva temporada de la Liga de Campeones y alcanza, de momento, el liderato con 6 puntos, luego de la derrota del Brujas ante el Atalanta (2-1), también el duelo tempranero de la segunda fecha.
En el segundo lugar se coloca el Frankfurt con 3 puntos, pero que este martes visita a un duro rival: el Atlético de Madrid; los dirigidos por Cholo Simeone buscan su primera victoria. En el tercer puesto se ubica el PSG de Luis Enrique, que en esta fecha se medirá ante el Barcelona de Hansi Flick.
El Sporting de Lisboa es cuarto, y tras la derrota el Brujas baja al quinto puesto con 3. Sorpresivamente le sigue el Royal Unión que debutó en Champions con un histórico triunfo. El Bayern, séptimo en la tabla, también tiene actividad este martes al medir sus fuerzas ante el Pafos y el octavo lugar lo ocupa el Arsenal por diferencia de goles.
En puestos de playoffs se encuentran el Inter de Milán, Manchester City, Qarabag, Liverpool, Barcelona y Tottenham con 3 puntos. Le siguen Borussia Dortmund, Juventus, Leverkusen, Bodo Glimt, Copenhagen, Slavia Praga, Olympiacos, Pafos y Atlético de Madrid con apenas 1 unidad.
Tabla de posiciones de la Champions League
Los que no han sumado, de momento en la Champions League: Benfica, Marsella, Newcastle, Villarreal, Chelsea, PSV, Ajax, Athletic, Napoli, Mónaco, Galatasaray y Kairat.