Real Madrid sufre revés: jugador los rechaza y renueva con su equipo

Londres, Inglaterra.

William Saliba, central del Arsenal, aseguró que no ha pensado en "ningún otro club" después de firmar su renovación con los 'Gunners' hasta 2030.

El central galo ha extendido tres años más su contrato con el equipo de la Premier League, eliminando cualquier opción de marcharse del Arsenal en el futuro más cercano.

"Si te soy sincero, no he pensado en ningún otro club. Quería quedarme aquí muchos más años. No he pensado en ningún otro, solo en mi club", reconoció el defensa en la rueda de prensa previa al segundo partido de Champions League contra el Olimpiacos que tendrá lugar este miércoles.