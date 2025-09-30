Hansi Flick da golpe de realidad a Yamal y advierte: "es excepcional, pero..."

Barcelona, España.

En declaraciones desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el preparador germano ha explicado que no piensa en el último duelo contra el PSG, la vuelta de los cuartos de final del curso 2023-24 que se saldó con la eliminación del Barça (2-3 y 1-4), porque "todo ha cambiado" en ambos equipos.

"Somos el Barça y nos gusta ser favoritos a la Champions, pero sabemos que es mucho trabajo y el camino largo. Mañana tendremos a un rival impresionante delante, que fue el mejor la temporada pasada y que tiene a jugadores fantásticos y a un entrenador de primera clase. Es un gran reto, pero tenemos ganas de este partido", ha analizado.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick , ha asegurado este martes, en la rueda de prensa previa a la visita del PSG , que al su equipo le gusta "ser favorito" en la Champions League , aunque ha remarcado que "el camino es largo".

Asimismo, Hansi Flick no ha dado pistas sobre las principales dudas en el once. Sobre si el delantero centro titular será Ferran Torres o Robert Lewandowski, el entrenador ha respondido que durante los 90 minutos necesitará "las virtudes de los dos".

Tampoco se ha posicionado sobre la pareja de centrales: "Cada rival tiene sus fortalezas y nos da espacios que podemos aprovechar, por eso cambiamos según el oponente. No es que no hayamos encontrado la fórmula, sino que confío en todo el equipo y, con tantas lesiones, tenemos que gestionarlo bien".

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Flick ha admitido que "faltan jugadores importantes" en el centro del campo, pero ha señalado que confía en los jóvenes para completar el equipo, y ha negado que se plantee sentar a Ronald Araujo por los problemas con el balón que el PSG explotó en su última visita a Barcelona. "Eso es el pasado, ahora es diferente. Mi confianza en Araujo es máxima", ha remarcado.

El técnico también ha subrayado su confianza en Szczesny, de quien ha dicho que está "preparado para jugar", y ha recordado que "el año pasado se ganaron tres títulos con él".

Sobre Rashford, ha comentado que "tiene mucha confianza" después de los dos goles que marcó en Newcastle y que "se está adaptando muy bien" a un fútbol distinto, y en referencia a Pedri ha señalado que "ha mejorado mucho" en su rol como líder dentro del equipo.

A la pregunta de si Lamine Yamal es su jugador más determinante, Flick ha valorado que el extremo es "excepcional", pero ha remarcado que el Barça tiene otros grandes futbolistas.

"Yo creo que esto de super, super, super... no me gusta. Es excepcional, pero hay otros jugadores excepcionales en el equipo. Tiene 18 años y también se tiene que centrar en esforzarse mucho. No siempre es fácil. Llega un punto al que llegas con talento, pero, para pasar al siguiente nivel, uno o dos escalones más, hay que esforzarse. No se trata solo de jugar con el balón, también de defender. Es lo que necesitamos de todos los jugadores, no solo de él. Es un gran jugador con el balón y eso es lo que marca la diferencia".

Finalmente, el entrenador ha destacado que una de las claves ante el PSG será "controlar la pelota", algo que "no será fácil", porque al equipo francés también le gusta "presionar y sabe qué hacer con la pelota".

"Tendremos que empezar a nuestro máximo nivel desde el inicio hasta el final. Esto es la Champions", ha zanjado.