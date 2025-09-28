Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores

Varios goleadores anotaron: Así marcha la tabla de goleadores en la Liga Española tras la jornada 7.
18. Rafa Mir (Elche) -- Se fue en blanco en la victoria 2-1 sobre el Celta, pero se mantiene con 3 anotaciones en el arranque de LaLiga.
17. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no marcó ante el Atlético de Madrid y se ha quedado con 3 goles.
16. Raphinha (Barcelona) -- Estuvo ausente en la jornada 7 ante Real Sociedad por lesión y también cuenta con 3 anotaciones.
15. Pere Milla (Espanyol) -- Su equipo empató sin goles el pasado viernes ante Girona y se mantiene con 3 tantos.
14. Liso (Getafe) -- El jugador también acumula 3 anotaciones en lo que va de LaLiga EA Sports.
13. Cucho Hernández (Real Betis) -- Se mete en la lista con 3 anotaciones.
12. Buchanan (Villarreal) -- El futbolista canadiense se ha quedado con 3 goles en LaLiga.
11. Arda Güler (Real Madrid) -- El turco fue uno de los anotadores en la derrota 5-2 ante el Atlético de Madrid. Con este llegó a los 3 tantos.
10. Hugo Duro (Valencia) -- El delantero ha firmado 3 goles en lo que va de LaLiga EA Sports.
9. Andre Silva (Elche) -- fue el anotador del segundo gol ante Celta y llegó a los 3 goles.
8. Etta Eyong (Levante) -- ha sido uno de los goleadores sorpresa y lleva 4 anotaciones tras 7 jornadas.
7. Muriqi (Mallorca) -- Se ha estancado con 4 anotaciones.
6. Lewandowski (Barcelona) -- El polaco ha escalado con el paso de las jornadas y este domingo le dio el triunfo al equipo ante Real Sociedad. Llega a 4 goles y advierte en la cima.
5. Iván Romero (Levante) -- Es otra de las sorpresas en el Top y ha liderado en el ataque de su equipo. Acumula 4 tantos.
4. Ferran Torres (Barcelona) -- Se fue en blanco ante Real Sociedad y se ha quedado estancado con 4 goles.
3. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- También se ha quedado estancado y tiene 4 tantos en LaLiga.
2. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El atacante argentino se destapó con un doblete ante Real Madrid y amenaza con robar el liderato en la tabla de goleo.
1. Kylian Mbappé mantiene el liderato en la tabla de goleadores de LaLiga tras el tanto que firmó ante al Atlético de Madrid.
Mantiene el honor de liderar la tabla de máximos anotadores tras marcar de forma consecutiva en las últimas cuatro jornadas. Con ocho tantos en siete partidos, promedia más de uno por encuentro. Su principal rival por el trofeo ahora mismo es Julián Álvarez,
