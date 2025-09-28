  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores

Lewandowski no perdonó y avisa a Mbappé: así quedó la tabla de goleadores en la lucha por el Pichichi en LaLiga.

Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
1 de 21

Varios goleadores anotaron: Así marcha la tabla de goleadores en la Liga Española tras la jornada 7.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
2 de 21

18. Rafa Mir (Elche) -- Se fue en blanco en la victoria 2-1 sobre el Celta, pero se mantiene con 3 anotaciones en el arranque de LaLiga.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
3 de 21

17. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no marcó ante el Atlético de Madrid y se ha quedado con 3 goles.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
4 de 21

16. Raphinha (Barcelona) -- Estuvo ausente en la jornada 7 ante Real Sociedad por lesión y también cuenta con 3 anotaciones.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
5 de 21

15. Pere Milla (Espanyol) -- Su equipo empató sin goles el pasado viernes ante Girona y se mantiene con 3 tantos.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
6 de 21

14. Liso (Getafe) -- El jugador también acumula 3 anotaciones en lo que va de LaLiga EA Sports.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
7 de 21

13. Cucho Hernández (Real Betis) -- Se mete en la lista con 3 anotaciones.

Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
8 de 21

12. Buchanan (Villarreal) -- El futbolista canadiense se ha quedado con 3 goles en LaLiga.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
9 de 21

11. Arda Güler (Real Madrid) -- El turco fue uno de los anotadores en la derrota 5-2 ante el Atlético de Madrid. Con este llegó a los 3 tantos.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
10 de 21

10. Hugo Duro (Valencia) -- El delantero ha firmado 3 goles en lo que va de LaLiga EA Sports.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
11 de 21

9. Andre Silva (Elche) -- fue el anotador del segundo gol ante Celta y llegó a los 3 goles.

Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
12 de 21

8. Etta Eyong (Levante) -- ha sido uno de los goleadores sorpresa y lleva 4 anotaciones tras 7 jornadas.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
13 de 21

7. Muriqi (Mallorca) -- Se ha estancado con 4 anotaciones.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
14 de 21

6. Lewandowski (Barcelona) -- El polaco ha escalado con el paso de las jornadas y este domingo le dio el triunfo al equipo ante Real Sociedad. Llega a 4 goles y advierte en la cima.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
15 de 21

5. Iván Romero (Levante) -- Es otra de las sorpresas en el Top y ha liderado en el ataque de su equipo. Acumula 4 tantos.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
16 de 21

4. Ferran Torres (Barcelona) -- Se fue en blanco ante Real Sociedad y se ha quedado estancado con 4 goles.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
17 de 21

3. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- También se ha quedado estancado y tiene 4 tantos en LaLiga.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
18 de 21

2. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El atacante argentino se destapó con un doblete ante Real Madrid y amenaza con robar el liderato en la tabla de goleo.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
19 de 21

1. Kylian Mbappé mantiene el liderato en la tabla de goleadores de LaLiga tras el tanto que firmó ante al Atlético de Madrid.
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
20 de 21

Mantiene el honor de liderar la tabla de máximos anotadores tras marcar de forma consecutiva en las últimas cuatro jornadas. Con ocho tantos en siete partidos, promedia más de uno por encuentro. Su principal rival por el trofeo ahora mismo es Julián Álvarez,
Pichichi LaLiga: Lewandowski respondió a Mbappé y así quedó la tabla de goleadores
21 de 21

Así marcha la tabla de goleadores en la Liga Española tras la jornada 7.

 Foto MARCA
Cargar más fotos