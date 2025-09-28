  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro

¿Quién era el chico de 17 años que debutó con Barcelona? Show de Lamine Yamal en su regreso y los azulgranas amargan al Real Madrid.

Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
1 de 17

El Barcelona le remontó por 2-1 a Real Sociedad en la jornada 7 de la Liga Española. Te mostramos las mejores imágenes del encuentro.

 Fotos EFE / Redes
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
2 de 17

Luego de varios partidos ausente por lesión, Lamine Yamal regresó a las acciones y aunque no lo hizo de titular, tuvo minutos en el segundo tiempo.

 Foto EFE
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
3 de 17

La joven estrella del Barcelona presume su Trofeo Kopa ganado el pasado lunes en la gala del Balón de Oro 2025 como mejor jugador juvenil.

 Foto EFE
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
4 de 17

No pudo marcar Marcus Rashford en la primera gran ocasión que tuvieron los suyos (min. 10) y a pesar de que fue acumulando oportunidades, el gol no llegaba.

 Foto EFE
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
5 de 17

Y la sorpresa llegaba, la Real daba el primer paso. Una acción de Barrene, que se deshizo de Koundé y su centro lo remachó Odriozola desde cerca a la media hora del partido.

Foto ESPN
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
6 de 17

El futbolista no era el titular y previo al partido se lesionó Aramburu a última hora y entró él. Llevaba nueve meses sin jugar, desde un partido de Liga Europa ante el PAOK.

 Foto EFE
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
7 de 17

Sin embargo, el empate se vino antes del descanso con un testarazo de Koundé.

 Foto EFE
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
8 de 17

Un tiro de esquina servido por Marcus Rashford, uno de los más destacados en el primer tiempo, fue rematada de cabeza por el francés para igualar el partido.

 Foto EFE
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
9 de 17

El Barcelona tuvo varias oportunidades claras, pero en el fondo salvaba Remiro, que tuvo una espectacular actuación.

 Foto EFE
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
10 de 17

Dro Fernández, fue el joven de 17 años que debutó como profesional ante la Real Sociedad en la jornada 6 de LaLiga.

 Foto Barcelona
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
11 de 17

El mediocentro ofensivo espanñol fue la gran novedad en el 11 titular de Hansi Flick. Salió en el segundo tiempo por Dani Olmo.
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
12 de 17

Ya para el segundo, Hansi Flick dio la oportunidad de volver a Lamine Yamal luego de su lesión y vaya forma de hacerlo.

 Foto EFE
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
13 de 17

Solo un minuto pasó desde su ingresó, desbordó y consiguió mandar un peligroso centro, listo para que Lewandowski marcara.

 Foto ESPN
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
14 de 17

El polaco no desaprovechó el regaló del juvenil y anotó el 2-1 en el 59 del partido.

 Foto EFE
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
15 de 17

Minutos más tarde había anotado su gol, pero el tanto no llegó a contar debido a que señalaron fuera de juego.

Foto Redes
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
16 de 17

Lamine Yamal tuvo una gran actuación en su regreso con el Barcelona y a casi una semana de haber perdido el Balón de Oro 2025 ante Dembélé.

Foto EFE
Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro
17 de 17

Pedri brilló durante su partido y fue elegido como el MVP ante la Real Sociedad.

 Foto Invictos
Cargar más fotos