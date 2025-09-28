Chico de 17 años debutó con Barcelona y show de Yamal tras perder el Balón de Oro

El Barcelona le remontó por 2-1 a Real Sociedad en la jornada 7 de la Liga Española. Te mostramos las mejores imágenes del encuentro.
Luego de varios partidos ausente por lesión, Lamine Yamal regresó a las acciones y aunque no lo hizo de titular, tuvo minutos en el segundo tiempo.
La joven estrella del Barcelona presume su Trofeo Kopa ganado el pasado lunes en la gala del Balón de Oro 2025 como mejor jugador juvenil.
No pudo marcar Marcus Rashford en la primera gran ocasión que tuvieron los suyos (min. 10) y a pesar de que fue acumulando oportunidades, el gol no llegaba.
Y la sorpresa llegaba, la Real daba el primer paso. Una acción de Barrene, que se deshizo de Koundé y su centro lo remachó Odriozola desde cerca a la media hora del partido.
El futbolista no era el titular y previo al partido se lesionó Aramburu a última hora y entró él. Llevaba nueve meses sin jugar, desde un partido de Liga Europa ante el PAOK.
Sin embargo, el empate se vino antes del descanso con un testarazo de Koundé.
Un tiro de esquina servido por Marcus Rashford, uno de los más destacados en el primer tiempo, fue rematada de cabeza por el francés para igualar el partido.
El Barcelona tuvo varias oportunidades claras, pero en el fondo salvaba Remiro, que tuvo una espectacular actuación.
Dro Fernández, fue el joven de 17 años que debutó como profesional ante la Real Sociedad en la jornada 6 de LaLiga.
El mediocentro ofensivo espanñol fue la gran novedad en el 11 titular de Hansi Flick. Salió en el segundo tiempo por Dani Olmo.
Ya para el segundo, Hansi Flick dio la oportunidad de volver a Lamine Yamal luego de su lesión y vaya forma de hacerlo.
Solo un minuto pasó desde su ingresó, desbordó y consiguió mandar un peligroso centro, listo para que Lewandowski marcara.
El polaco no desaprovechó el regaló del juvenil y anotó el 2-1 en el 59 del partido.
Minutos más tarde había anotado su gol, pero el tanto no llegó a contar debido a que señalaron fuera de juego.
Lamine Yamal tuvo una gran actuación en su regreso con el Barcelona y a casi una semana de haber perdido el Balón de Oro 2025 ante Dembélé.
Pedri brilló durante su partido y fue elegido como el MVP ante la Real Sociedad.