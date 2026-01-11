Con triplete incluido: Arsenal receta goleada y avanza en la FA Cup

Londres, Inglaterra.

Ha sido una semana difícil para Gabriel Martinelli, después de que fuera duramente criticado entre semana al empujar a Conor Bradley fuera del campo, después de que el norirlandés se lesionara de gravedad la rodilla. El brasileño, que pidió disculpas después del partido a Bradley, se olvidó del incidente este sábado ayudando al Arsenal a remontar al Portsmouth con un 'hat trick' (1-4) y clasificarse a la cuarta ronda de la FA Cup.

Los 'Gunners' no empezaron con buen pie en su visita a Fratton Park y a los dos minutos Colby Bishop aprovechó un despeje al medio de Kepa Arrizabalaga para marcar el 1-0 y animar a la afición local, que soñó con dar la campanada y cargarse al líder de la Premier League.

Pero la alegría duró poco, porque cinco minutos después, en un córner con varias carambolas, entre Christian Norgaard y Andre Dozzel, centrocampista del 'Pompey', metieron la pelota en la portería y evitaron que crecieran los nervios entre los de Mikel Arteta, que pudo respirar más tranquilo aún minutos más tarde cuando Martinelli, en otro saque de esquina, cabeceó el 1-2.