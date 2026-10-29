Amarini sorprende elige rival en la final y manda mensaje tras eliminar a Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Amarini Villatoro habló tras eliminar a Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf y clasificar al Cartaginés a la gran final. El entrenador destacó el trabajo de sus futbolistas, respondió a las críticas de la prensa hondureña, se retractó de sus declaraciones que calentaron la previa y ofreció disculpas al conjunto merengue y a su técnico, Eduardo Espinel. “Supimos sufrir, supimos aguantar y ellos se deben sentir tranquilos porque lo buscaron. Me gustó el oficio de mis jugadores, no tienen la experiencia de los jugadores de Olimpia en finales, pero mostraron oficio y terminamos llevándonos la serie con paciencia”, expresó Villatoro en la rueda de prensa. El técnico guatemalteco también explicó cómo las críticas de la prensa hondureña se convirtieron en una motivación para sus dirigidos: "Mucha prensa hondureña nos daba cero posibilidades y con respeto, tienen que aprender que el entorno es motivante, se basaron en eso, nos tocaron el orgullo con la serenata, les pasamos los videos a los muchachos", manifestó.

Al ser consultado sobre lo que representa dejar en el camino a Saprissa y Olimpia, el entrenador expresó su orgullo por la campaña realizada: "Qué torneo el de nosotros, qué orgulloso me siento, dejamos en el camino a los dos equipos más ganadores de Centroamérica. Tal vez solo me conocen en Guatemala y en la Centroamericana y del segundo nadie se acuerda, pero dos veces llegando a la final estoy orgulloso y de mi cuerpo técnico. Es meritorio llegar a la final con dos equipos distintos", declaró. Villatoro también habló de la posibilidad de enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense y destacó el respeto que siente por su entrenador y por la institución costarricense. "Tengo mucho respeto por Javier López y respeto a Liga Deportiva Alajuelense porque es el equipo más ganador en el último tiempo de Centroamérica. Estamos en una situación de que no podemos fallar. El domingo enfrentamos al equipo sensación, el que mejor lo hace de local y no hay fallo para clasificar en el torneo nacional y seguir peleando", comentó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre los fallos del guardameta Kevin Briceño, el entrenador evitó señalarlo individualmente y aseguró que los errores serán analizados dentro del equipo: "Siempre hay contratiempos en los partidos, pero por eso somos un equipo. Hago las correcciones a lo interno con ellos. Hemos fallado goles y el recrimino individual no va, estarán las correcciones adentro. Hay que mejorar en muchos aspectos", respondió.