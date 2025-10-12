Amado Guevara sugiere alineación de Honduras para duelo ante Haití

Tegucigalpa, Honduras.

Amado Guevara volvió a pasar por los micrófonos de Diario LA PRENSA en el segmento La Voz del Experto, donde analizó lo que será para Honduras el partido ante Haití por la jornada 4 de la fase final de la eliminatoria. Nuestro analista es claro al decir que la 'H' debe de jugarse un partido casi que perfecto pata vencer a los haitianos. El lobo advirtió que Haití es un equipo “con mayor dinámica, mayor fluidez, mayor rapidez en la transición defensa-ataque”. Además, añadió que “tiene muy clara su idea de juego y que Honduras tiene que hacer un juego casi perfecto para poder sacar el resultado de tres puntos”, dejando claro lo complicado que será el partido.

El exfutbolista remarcó que menos de tres puntos complicarían la clasificación directa y que el triunfo tiene que ser imperioso para seguir creyendo en ese boleto directo a la próxima Copa del Mundo. Guevara hizo énfasis en la necesidad de una estrategia clara para contrarrestar las virtudes de los rivales. “El profe Rueda y su cuerpo técnico van a tener que utilizar una estrategia que voy a esperarla, porque estoy esperando esa estrategia que va a utilizar en este próximo juego”, señaló, resaltando la importancia de la planificación táctica. Sobre cómo debería jugar Honduras, Guevara expresó: “Impondría mi ritmo de juego, sabiendo que estoy de local, sabiendo la necesidad que tengo. Impondría mi ritmo de juego, mi estilo de juego”. Subrayó que la selección debe ser dinámica, tener posesión sólida y buscar ataques constantes por los costados para generar volumen ofensivo. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Además, indicó que parte de su propuesta sería “buscar generar espacios para que disparos de media distancia pueda cambiar el ritmo del juego”, y criticó que el equipo “no ha definido ni tiene una estrategia clara para atacar a los rivales”, aspecto fundamental a mejorar si se quiere ganar.

Respecto a la concentración mental en partidos decisivos, Amado Guevara señaló: “Las eliminatorias son eso, un parpadeo, te cuesta y te puede dejar fuera”, por lo que el enfoque y la atención constante son vitales para evitar errores que han costado caro históricamente a Honduras.



RECOMENDACIÓN PARA LA ALINEACIÓN

En cuanto al once inicial, La Voz del Experto recomendó mantener al portero Endrick, “el único portero que no ha recibido gol en toda la fase final”, y apostar por la solidez defensiva con Najar, Joseph, Getsel Montes y Marcelo Santos. Mencionó además la necesidad de más variantes ofensivas: “Antony Lozano es un jugador técnico que en el área nos puede cambiar y definir el partido”. Del once que salió ante los ticos solamente metería al Choco por Benguché. Finalmente, Guevara insistió en que la clave estará en la contundencia: “Mañana va a ser importante que la que quede, buscar asegurarla y partiendo de eso ya puede usted llevar al partido donde más le conviene”, dando un mensaje claro de la importancia de ser eficaz en las oportunidades que se generen.