  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto

Sorpresas en la recta final de las eliminatorias en diferentes zonas del mundo.

  • 12 de octubre de 2025 a las 15:35 -
  • Redacción
Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
1 de 16

Una nueva selección ha clasificado al Mundial 2026 y europeas dicen adiós de estar en la justa mundialista...

 Fotos EFE e Instagram.
Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
2 de 16

La Copa del Mundo del 2026 se estará realizando en Estados Unidos, Canadá y México.

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
3 de 16

Este domingo 12 de octubre una nueva selección ha logrado de forma oficial el cupo al Mundial del 2026.

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
4 de 16

La Selección Nacional de Ghana es la que consiguió este domingo 12 de octubre el boleto a la Copa del Mundo a realizarse el próximo año.

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
5 de 16

En la recta final de su grupo por las eliminatorias africanas, la selección de Ghana se impuso 1-0 a Comoros y selló el pase a la Copa del Mundo.
Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
6 de 16

Ghana tenía que ganar como local y lo hizo para meterse entre las selecciones que veremos en el Mundial 2026.
Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
7 de 16

La Selección de Ghana se ha convertido este 12 de octubre en la 21 que veremos en el Mundial 2026.

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
8 de 16

Ghana disputará en el 2026 la quinta Copa del Mundo de su historia.

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
9 de 16

A eso se le añade que Ghana se ha convertido en potencia en las eliminatorias africanas, la del 2026 será la quinta Copa del Mundo, la segunda de forma consecutiva. La del 2016 apenas fue su primera, y desde entonces han sido sensación.

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
10 de 16

Contrario a Ghana que clasificó al Mundial 2026, en las eliminatorias europeas dos se convirtieron en selecciones que no veremos en la justa mundialista.

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
11 de 16

Selección de Grecia: Perdieron 3-1 ante Dinamarca y adiós al sueño del Mundial 2026. No tienen opciones ni de repesca. No asisten a una Copa del Mundo desde Brasil 2014.

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
12 de 16

Selección de Bielorussia: Adiós al sueño del primer Mundial de su historia tras caer 2-1 ante Escocia.
Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
13 de 16

Lituania: Perdieron como local 0-2 ante Polonia y se esfumó la ilusión de estar en el Mundial 2026.

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
14 de 16

Selección de Malta: Goleados como local 1-4 ante Bosnia y Herzegovina, por lo que oficialmente dicen adiós al sueño de ser mundialistas.

Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
15 de 16

Selección de Chipre: Golearon 4-0 a San Marino, pero no les alcanzó y quedaron sin opciones de ir al Mundial 2026.
Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto
16 de 16

Selección de Montenegro: Juegan este lunes, pero ya oficialmente con los resultados del domingo en su grupo se quedaron sin opciones de al menos pelear por repechaje.

Cargar más fotos