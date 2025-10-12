Ganan y están en el Mundial 2026; seis europeas se quedan sin boleto

Una nueva selección ha clasificado al Mundial 2026 y europeas dicen adiós de estar en la justa mundialista...
La Copa del Mundo del 2026 se estará realizando en Estados Unidos, Canadá y México.
Este domingo 12 de octubre una nueva selección ha logrado de forma oficial el cupo al Mundial del 2026.
La Selección Nacional de Ghana es la que consiguió este domingo 12 de octubre el boleto a la Copa del Mundo a realizarse el próximo año.
En la recta final de su grupo por las eliminatorias africanas, la selección de Ghana se impuso 1-0 a Comoros y selló el pase a la Copa del Mundo.
Ghana tenía que ganar como local y lo hizo para meterse entre las selecciones que veremos en el Mundial 2026.
La Selección de Ghana se ha convertido este 12 de octubre en la 21 que veremos en el Mundial 2026.
Ghana disputará en el 2026 la quinta Copa del Mundo de su historia.
A eso se le añade que Ghana se ha convertido en potencia en las eliminatorias africanas, la del 2026 será la quinta Copa del Mundo, la segunda de forma consecutiva. La del 2016 apenas fue su primera, y desde entonces han sido sensación.
Contrario a Ghana que clasificó al Mundial 2026, en las eliminatorias europeas dos se convirtieron en selecciones que no veremos en la justa mundialista.
Selección de Grecia: Perdieron 3-1 ante Dinamarca y adiós al sueño del Mundial 2026. No tienen opciones ni de repesca. No asisten a una Copa del Mundo desde Brasil 2014.
Selección de Bielorussia: Adiós al sueño del primer Mundial de su historia tras caer 2-1 ante Escocia.
Lituania: Perdieron como local 0-2 ante Polonia y se esfumó la ilusión de estar en el Mundial 2026.
Selección de Malta: Goleados como local 1-4 ante Bosnia y Herzegovina, por lo que oficialmente dicen adiós al sueño de ser mundialistas.
Selección de Chipre: Golearon 4-0 a San Marino, pero no les alcanzó y quedaron sin opciones de ir al Mundial 2026.
Selección de Montenegro: Juegan este lunes, pero ya oficialmente con los resultados del domingo en su grupo se quedaron sin opciones de al menos pelear por repechaje.