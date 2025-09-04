Amado Guevara pide oportunidad para futbolista en Honduras y contundente sobre Choco Lozano

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras encara una etapa crucial en el camino hacia la clasificación para el Mundial 2026. Con partidos que prometen ser definitorios contra rivales como Haití y Nicaragua, la atención se centra en cómo el equipo hondureño podrá sacar adelante esta última fase eliminatoria. En este contexto, contar con una voz experta y referente histórico resulta fundamental para entender los desafíos y oportunidades que el equipo enfrentará. Amado Guevara, uno de los máximos ídolos en la historia del fútbol hondureño, es La Voz del Experto y se une como analista para ofrecer su visión profunda y estratégica sobre la selección nacional. Con su experiencia tanto dentro como fuera de la cancha, Guevara desglosó los pormenores tácticos, las bajas sensibles y las expectativas para los encuentros venideros. Su análisis sirve para afinar la comprensión sobre lo que se juega Honduras en esta fase final.

Este diálogo no solo aporta una perspectiva técnica, sino que también transmite la pasión y la mística que envuelven a una selección que sueña con regresar a la cita futbolística más grande del mundo después de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

LO QUE DIJO EN LA VOZ DEL EXPERTO:

Debut de la 'H' ante Haití: "Honduras inicia esta fase contra una selección con componentes interesantes: experiencia, juventud y dinámica. Haití es diferente a los rivales del Caribe que hemos enfrentado antes. La cancha sintética será un factor igual para ambos, ya que ninguno está acostumbrado a ese tipo de superficie. Creo que Honduras tiene las armas y los recursos para comenzar con buen pie". Lo difícil que puede ser el juego: "Pienso que Honduras tendrá que manejar bien el partido, ser paciente y adaptar la estrategia, ya que el sistema del equipo probablemente no cambiará, solo los nombres. Será clave descifrar bien al rival para sacar el triunfo que necesitamos". Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Ausencias de Denil Maldonado y Kervin Arriaga: "Denil es un jugador con mucha jerarquía y experiencia, especialmente para manejar partidos de alta presión. Su ausencia se va a sentir, pero el entrenador Rueda cuenta con un plantel amplio para suplantarlo. Hay jugadores en buen momento y con minutos jugados que pueden asumir esa responsabilidad. Hay que manejar ese impasse de la mejor manera. Getsel Montes podría ser una opción interesante para suplir a Maldonado: Tiene la altura, buen juego aéreo y experiencia, además de un buen ritmo con su club. También está Marcelo Santos, pero personalmente me inclinaría por Montes".

Dennis Meléndez no le desagrada: "Kervin y Deiby se han usado como mixtos y seis en distintas combinaciones. En este momento, creo que Edwin Rodríguez sería el más indicado por experiencia y conocimiento, aunque Dennis Meléndez también ha mostrado buen nivel y características similares a las de Kervin. Carlos Pineda es un mediocampista más defensivo y puede ser una buena opción de recambio. Sin embargo, en este momento me inclinaría más por Edwin Rodríguez por la experiencia y calidad que tiene, seguido de Denis Meléndez". ¿Cómo le jugaría a Haití desde el aspecto táctico?: "No creo que el sistema cambie mucho. Posiblemente un 4-1-2-3 con los extremos Alexy Vega y Quioto. Haití es un rival físico y con buena técnica, pero Honduras debe ser paciente, mantener la posesión y tener disciplina táctica para controlar el tiempo y aprovechar las virtudes de nuestros jugadores para decidir el partido.

