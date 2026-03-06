Alejandro Reyes busca su mejor nivel con Motagua y sueña con la Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Alejandro Reyes admitió que regresar al fútbol hondureño y vestir la camisa de Motagua le ha permitido competir en un plantel de alto nivel, algo que considera clave para recuperar su mejor forma.

El volante reconoció, previo al viaje para medirse este sábado 7 de marzo al CD Choloma, que aún no está en su mejor versión, pero aseguró que trabaja para alcanzar su máximo nivel y convencer así al nuevo seleccionador, José Francisco Molina, de darle una nueva oportunidad con la Bicolor .

El mediocampista de Motagua , Alejandro Reyes, dejó claro que su objetivo va más allá de consolidarse en el club azul: quiere volver a la Selección de Honduras.

“Cuando llegue al 100% sé que puedo ayudar más al equipo”, expresó el jugador, quien además destacó la confianza que le ha brindado el entrenador Javier López para tener protagonismo en el equipo capitalino.

El futbolista con pasado por Olimpia, Génesis, Real España y Sporting costarricense de 28 años también fue directo sobre su sueño de volver a la selección nacional : representar al país sigue siendo una de sus mayores motivaciones.

Por ello, asegura que su única forma de convencer al nuevo cuerpo técnico será con trabajo y rendimiento dentro del campo, buscando aportar primero a Motagua y luego aspirar a ponerse nuevamente la camisa de Honduras .

CONFERENCIA DE ALEJANDRO REYES

¿Tu nivel cómo está para darle más a Motagua?

Personalmente, si en algún momento lo dije es porque lo siento, todavía me falta, no bastante, pero siento que al llegar al 100% puedo ayudar más al equipo. Se trabaja bien, hago ese extra y encuentro la mejor versión.

Con la llegada del nuevo técnico José Francisco Molina, ¿Te motiva para un llamado?

Sí, claro que sí. Lo he manifestado, que te llamen es lo máximo, siempre es un privilegio y es una motivación el hecho de volver. Es una motivación, doy ese esfuerzo y cuando toque la lista espero estar dentro de los convocados.

Buena decisión volver a Honduras...Creo que bastante bien, al final regresó a Honduras a un equipo grande, compitiendo, es un plantel de primer nivel y hace que la competencia más dura y hace que se levante tu nivel. Eso me ayuda a ponerme al 100% para el equipo y luego poder volver a la Selección.

Estás jugando por encima del Droopy, ¿Cómo valoras la confianza del entrenador Javier López?

Siempre agradecido por la confianza, no solo en el equipo que arranca. Antes tuvo interés en mí, eso habla de la intención, trato de retribuirle con un rendimiento bueno. El buen rendimiento de todos hará que el equipo se mantenga en lo alto.

¿Cómo esperas convencer al técnico de la Selección de Honduras? Con trabajo, me siento muy motivado de regresar a la Selección, en mi carrera he disfrutado cuando toca representar al país y quiero ponerme el uniforme de la Bicolor, con Motagua darle muchas alegrías a los aficionados.