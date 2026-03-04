Liga Nacional anuncia que “antes de la segunda vuelta el VAR ya estará funcionando”

Para el presidente Herrera , el reto ahora no está solo en la tecnología, sino en la formación continua de los árbitros y en la adaptación de entrenadores y dirigentes a un nuevo protocolo de consultas y revisiones, que cambiará para siempre la forma de administrar los partidos en la Liga Nacional .

La implementación del FVS representa, además, un esfuerzo coordinado entre la Liga Nacional, la Federación de Fútbol de Honduras y FIFA, que ha designado a un instructor internacional para responsabilizarse de la capacitación árbitro por árbitro.

Herrera enfatizó que, aunque el FVS no eliminará por completo la polémica, sí busca dar mayor certeza a jugadas claves como goles, penales, tarjetas rojas y otras jugadas, con el fin de que el resultado final refleje mejor lo que pasa en el campo.

En una conferencia ofrecida por el abogado Jorge Herrera , presidente de la Liga Nacional , el directivo detalló el avance del proceso, desde la instalación de conectividad en los estadios hasta la capacitación de los cuerpos técnicos y la búsqueda de patrocinadores que permitan bajar costos de operación.

Este sistema se perfila como una alternativa más ágil y económica al VAR tradicional, pensada especialmente para el contexto del fútbol hondureño y sus necesidades logísticas y financieras.

La Liga Nacional de Honduras dio un paso histórico hacia la modernización del arbitraje con el anuncio de la llegada del sistema FVS ( Football Video Support ), herramienta tecnológica que llega para apoyar a los árbitros en la toma de decisiones y reducir errores claros y evidentes en los partidos de primera división.

¿De qué se trata este nuevo sistema FVS y cómo se diferencia del VAR?

Lo que tenemos hoy es una nueva herramienta llamada FVS, que es un apoyo técnico para revisar jugadas con mayor tranquilidad y seguridad. Sabemos que los árbitros toman decisiones en cuestión de segundos, pero ahora ciertas acciones podrán revisarse y permitirán una decisión más clara ante cualquier duda. Es un apoyo tecnológico que busca desarrollar el fútbol, tener un juego más limpio y que el resultado responda al trabajo que hacen los equipos en la cancha.

Usted mencionaba que este proceso iba en un 95%: ¿cuánto tiempo más estima que falta para que el FVS entre en funcionamiento en los partidos?

Efectivamente, estamos en la etapa final: ya llegaron los equipos y se ha capacitado a los árbitros; ahora solo nos queda una capacitación para los cuerpos técnicos de los equipos, que puede hacerse vía Zoom. En ella se les explicarán los tipos de ventanas disponibles, qué jugadas van a revisión automática, cuáles no y en cuáles deberán levantar la banderola para solicitar una revisión. Después de esa última etapa, solo falta la autorización correspondiente para implementar el VAR/FBS.

¿Cree que lo podamos ver funcionando en este torneo?

Sí, eso anótelo: antes de la segunda vuelta el VAR/FVS ya estará funcionando en la Liga Nacional. Estamos muy interesados en que se instaure, pero dejemos claro que la polémica siempre existirá, al igual que la duda, porque eso es parte del fútbol. Este sistema viene precisamente a corregir el error humano en situaciones polémicas, a apoyar a los árbitros y a dar mayor justicia a los partidos.

¿Cuál es el mayor reto que tendrán los árbitros con este apoyo tecnológico?

El mayor reto sigue siendo la toma de decisiones finales, porque el partido lo administra el árbitro y con el FVS seguirán existiendo jugadas en las que él tendrá que decidir viendo la repetición. Por eso es fundamental que los árbitros continúen con una capacitación constante, para seguir mejorando en su formación profesional y no depender únicamente de la tecnología.

¿Cómo va el tema de los estadios y la infraestructura necesaria para el FVS?

Ya todos los estadios a nivel nacional cuentan con internet, porque fue una contratación que tuvimos que hacer; además, se llevó a cabo la adaptación para que las cámaras se ubiquen en los lugares idóneos y puedan dar un servicio efectivo. Por lo tanto, a nivel de canchas principales y alternas ya estamos listos. Ha sido un proceso largo y complejo, que muchos no ven desde afuera, pero la Liga Nacional lleva varios días trabajando en todo esto de forma interna.

¿Ya han tenido acercamientos con patrocinadores para financiar el FVS?

Sí, estamos esperando ver si algún patrocinador nos apoya para implementar el FVS. La idea es buscar un patrocinador que nos permita bajar un poco los costos de operación de este sistema. Hasta el día de hoy contamos con acercamientos con algunos posibles patrocinadores, pero todavía no hemos firmado con ninguno de ellos.