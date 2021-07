Orinson Amaya arremete contra Héctor Vargas: “Es malintencionado, no tiene güevos, quien maneja esto es la esposa”

San Pedro Sula, Honduras.

La pelea entre Marathón y Héctor Vargas se puso intensa y subida de tono. El presidente del club esmeralda Orinson Amaya arremetió fuerte contra el entrenador argentino, quien fue despedido del Monstruo Verde en medio de tremenda polémica con cruces de palabras y demandas ante el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF).

Amaya no se anduvo por las ramas y atizó con dureza contra Vargas en declaraciones al programa 'Panorama Deportivo' de Radio Internacional. El mandamás empezó contando algunos detalles de su relación con Vargas.

“Le reconocemos en su momento lo que hizo por el Marathón, pero hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, creo que él ha estado mintiendo. Los resultados, la conducta son los que mantienen siempre la posición de un jugador y un técnico. Voy a retroceder un poco el tiempo cuando el profesor Vargas vinó al Marathón. Nosotros le dimos la oportunidad cuando fue desechado del Olimpia. Les doy un consejo a los periodistas, que investiguen bien que pasó en el Olimpia porque a veces solo nos vamos con lo que dice una parte y no tenemos la otra versión. Nosotros lo trajimos, primero le di mi amistad sincera y a él lo consideré un amigo. Una vez me llamó tiempo 1.30 de la mañana, previo a un partido contra el Real España, una semifinal, me dice 'presidente, mi familia viene de Tegucigalpa, el bus se quedó varado y no tengo quien me la vaya a traer'. 'No se preocupe profe, yo paso por usted, voy a su casa, lo recojo y lo llevo' -le contestó-. Allá por Taulabé veníamos, lo hice porque lo consideraba un amigo”, comenzó diciendo Amaya para después 'disparar'.

“Él dice que nadie se le acercó para negociar, mentira, por la amistad que consideraba yo que tenía con él, lo llamé y le dijé: 'Profe, necesitamos hacer un cambio, juntarnos, lleguemos a un acuerdo, yo quiero que esto no salga en los medios, que arreglemos como personas, como amigos, yo le voy a responder, el contrato dice esto, le ofresco esto, yo me comprometo y todo, se va tranquilo, no pasa nada, usted es un técnico que va a conseguir trabajo rápido'. Yo no lo estaba dejando a la deriva, le estaba pagando tal cual el contrato lo dice. Pero él empieza a decir otras cosas que no son, él ahorita está tirándoselas de víctima, eso no es así”.

La relación entre Orison Amaya y Héctor Vargas ha quedado deteriorada.

“El profesor Vargas sabe quién es Orinson Amaya, sabe que he hecho por él. Él se expresó mal. ¿Saben hasta que decía? Cuando se venía a reunir, todo lo que nosotros hablábamos en junta directiva, él lo iba a contar a la sede, esto que está pasando ahorita es lo que no quería, el 'dime que te diré' en los medios, todavía se lo dije aquí en mi oficina: 'Profesor Vargas, esto lo arreglamos usted y yo como hombres, como personas pensantes, no quiero problemas en los medios porque yo tengo familia, la quiero y la respeto y usted también'. Y él empezó a atacarme en los medios, mi familia está destrozada, mi esposa, mis hijos, fue lo primero que le dije y fue lo primero que hizo, eso no se hace profesor Vargas. Se le olvida lo que hice por su hijo, él sabe lo que hice, por eso hay muchas cosas que yo no quería llegar al fondo de todo, pero a él lo que le interesa únicamente es la plata, yo trabajo 18 horas diarias para poder ganarme lo que me gano, no es justo. Él sabe que yo lo aprecio, no quiso”, añadió.

“ES PURA PAJA”

El presidente del Monstruo Verde confirmó que intentó solucionar las cosas con Vargas, pero él no quiso. “Eso que anda diciendo que no lo llamaron, es pura paja y disculpen que hable así, es mi forma de hablar porque yo voy de frente, soy sincero, son un empresario que lo que tengo me ha costado, tengo años de estar trabajando horadamente en esta ciudad y si estoy al frente de Marathón es porque Dios me puso al frente de esta institución cuando estaba prácticamente desaparecida y sigo aquí es porque Dios me sigue teniendo acá”.

Contó algunos detalles de las ayudas que le dio al técnico argentino. “Se iba como loco a Tegucigalpa, le conseguí una casa, el financiamiento, le conseguí un descuento de más de un millón y medio de lempiras, eso no lo dice él y se lo acomodé para que todo saliera perfecto, para ayudarle. Eso que dice que cuatro meses le debíamos, es mentira señores, él es el único que se ha encargado de decir que en Marathón hay problemas financieros, a los jugadores únicamente le debo 12 días que hoy en la tarde les voy a pagar, ha dicho que Marathón es un equipo que está quebrado, yo he puesto el pecho por esta institución, he tratado de honrar todas las deudas, sino pregunten cuántos jugadores me están llamando porque quieren venir a Marathón. A nadie hemos dejado sin salario”.

VARGAS Y SU ESPOSA

Orinson Amaya considera a Héctor Vargas como desleal y “no tiene güevos” porque no tuvo el valor de ir solo a su oficina a negociar su salida y que siempre iba con su mujer, quien se prestaba para grabar las pláticas, según cuenta el dirigente.

El presidente de Marathón denunció que el técnico argentino maltrataba a los jugadores.

“Cuando yo lo contraté fue a él, no a la esposa. Escuchen lo malintencionado que es este señor, viene a mi oficina a arreglar el problema tú a tú y trae a la esposa, y la señora me graba toda la conversación. Eso no es de una persona leal, que quiere arreglar, no, eso es de una persona que se quiere aprovechar de una situación, no es así. Marathón es un equipo grande. Entrevisten a los jugadores el maltrato que había ahí también, busquen quien es Héctor Vargas como técnico, como persona, como maltrata al jugador, pasa que nosotros nos quedábamos callados por no entrar en ese problemas. Él habla de lo bueno, ¿y lo malo que hizo? Las cinco jornadas que estuvo expulsado el torneo pasado, nos metió esos paquetones; Kevin Hoyos que es un fisicoculturista, a Ryduan lo trae por la amistad con (Martín) Palermo. Y a Luis Garrido y Emilio Izaguirre nosotros los buscamos, porque él no los quería. Les puedo mostrar el chat de todos los jugadores que yo les mandaba, ni los miraba los videos porque no le interesaba, él ya estaba preparando el terreno, yo le dije a Rolin (Peña) que este señor esta preparándose para que tengamos un mal torneo, se ponía loco haciendo cinco cambios de un solo”.

Y prosiguió: “Él andaba buscando que lo despidiera. Pero no tuvo el valor porque quien maneja esta situación es la esposa, él no tiene güevos, le faltan güevos al profesor Vargas. Él sabe donde es mi oficina, aquí podemos arreglar las veces que él quiera, él me conoce como soy yo, conoce bien de dónde vengo. Soy un hombre honesto y responsable. Él hizo que todo esto se fuera hasta acá”.

¿SIGUE SIENDO SU AMIGO?

¿Cómo lo considera ahora, un amigo?, le preguntaron a Amaya y contestó sin tapujos. “No lo considero mi amigo pero tampoco mi enemigo, simplemente uno más, así de sencillo. Es un malagradecido porque a él se le contrató y se le pagó. Yo confié en él, le di tres años de trabajo, un apretón de manos y todo bien, la misma paja de siempre y va el bruto de Orinson que confía en la amistad y le dice 'sí Profe, dele, vamos para adelante'”, afirma.

“¿Lo del maltrato a los jugadores? Pregúntenle a Brayan Castillo como lo maltrató cuando llegó, el jugador se quedó en Marathón porque yo le exigí, lo humilló en la sede. Y el jugador le tapó la boca porque era el titular al final, fue el que marcó el gol contra Portland. Fresly López cortado, ni a la banca iba porque un dirigente le dijo que le diera la oportunidad a Fresly, ni convocado entre los 18. Y a la sede iba a decir que estaba acostumbrado a reunirse con toros, no con mediocres directivos, una falta de respeto. ¿Qué decía en la sede? 'Yo aquí tranquilo, relajado, que me boten, a mi me van a tener que pagar todo el contrato'. Es bien desafiante, ustedes no conocen al profesor Vargas, deben de conocerlo como es”.

Vargas amenazó con llevar el caso a la FIFA a través de una demanda. Amaya no teme a eso. “Yo todo lo pongo en manos de Dios, yo sé que no estoy actuando mal, estoy actuando de buena fe, no le estoy haciendo daño a nadie. A él le dije 'Profesor, aquí están 200 mil del preaviso y 200 mil de la cláusula por un mes, 400 mil pesos de un solo' No los quiso, entonces que no diga que no quiso arreglar”.

Amaya presentó el miércoles al nuevo entrenador del Marathón, Martín 'Tato' García.

“Estamos haciendo lo correcto, no lo estamos perjudicando, simplemente traté de cumplir como las cláusulas decían en el contrato. Lo que pasa que es bonito que le paguen sin trabajar, no es fácil, que la suden como me sudan a mi (las manos)”.

COROLLA VS MERCEDES-BENZ

Marathón dio de baja ya a los delanteros Kevin Hoyos y Ryduan Palermo, tras un paso sin pena ni gloria por el equipo. “Cada inicio de torneo son cantidades de jugadores que vienen, unos buenos, otros malos, otros malísimos, pero quien decide es el técnico, pero solamente hay que traer a Marathón los jugadores que el hijo de Vargas le recomienda, los que mandaban los contrastistas que nosotros tenemos un acercamiento nunca los miraba, no les importaba, pero si era recomendado del hijo, ese sí. Él estaba orillando a que esta situación pasara, malos resultados, minimizar al equipo, un Corolla contra un Mercedes, qué ánimos le vamos a dar a un jugador que le digan así, al jugador hay que tratarlo diferente, no humillándolo”.

Para finalizar, Orinson le mandó un mensaje a Vargas. “Yo estoy abierto a arreglar, soy un hombre pacífico, a mi no me gustan los problemas, que me busque, que venga a arreglar, pero que venga sin la mujer, que venga solo, cuando lo contraté fue a él solo, yo no ando llevando a mi mujer. 'Presidente quiero un millón, dos millones, solo deme los dos meses'. Lo que sea, pero arreglémonos, no nos escondamos atrás, demos la cara. Yo vengo de abajo, yo sé como se arreglan las cosas, de frente, dialogando, a mi el dinero me cuesta, trabajo honradamente”.