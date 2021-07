Mario Martínez tiene pláticas muy avanzadas con Motagua

Tegucigalpa, Honduras

Tras ser dado de baja en Real España, el volante hondureño Mario Martínez podría pasar a jugar con otro de los clubes grandes de la Liga Nacional de Honduras para la próxima temporada.

En información brindada por el periodista Yanuario Paz en el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces, señala que el talentoso volante zurdo tiene pláticas muy avanzadas con el Fútbol Club Motagua, equipo que fue subcampeón en la campaña pasada luego que perdió la final con el tricampeón Olimpia.

El comunicador deportivo agregó que Mario podría estar viajando en las próximas horas rumbo a Tegucigalpa para platicar personalmente con la junta directiva de los azules; si llegan a un feliz acuerdo estaría firmando su contrato con el conjunto capitalino.

"El caso de Mario, sí me interesa, pero el tema pasa por lo económico, si dejamos ir a jugadores por eso, no sería congruente. La situación ahora no es contratar a nadie si no bajar la planilla post covid-19 en este último semestre", mencionó el pasado fin de semana Diego Vázquez, DT del equipo azul.

Por ahora el Motagua solamente cuenta como fichaje al defensor Carlos Meléndez que llegó procedente del Vida de La Ceiba. Se han estado entrenando el portero Celio Valladares y el volante Jason Sánchez que salieron de la UPN.

Cabe señalar que Martínez también ha contado con ofertas del Marathón, club que lo quiere de regreso en sus filas y que confirmó al uruguayo Martín Tato García como su nuevo entrenador en reemplazo de Héctor Vargas.

Por ahora Mario Martínez no ha definido su futuro pero todo indica que en los próximos días finalmente estaría decidiendo el club en el que jugará en la próxima campaña.