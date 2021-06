Mario Martínez rompe el silencio sobre su polémica salida del Real España y revela ofertas de equipos de Honduras: ¿Olimpia?

San Pedro Sula, Honduras.

Mario Martínez ha decidido hablar de su turbulenta salida del Real España y aseguró que “no lo esperaba“, pero que no le extraña, viniendo del club aurinegro donde otros ídolos se han marchado por la puerta de atrás.

La directiva de la Máquina decidió no renovar al mediocampista hondureño por vestir la camiseta del Marathón Veteranos en un partido en el estadio Morazán. Ese detalle le pasó factura a Martínez, al igual que su compañero Allans Vargas, quien sí tiene contrato pero saldrá a préstamo a otro club.

El 'Zurdo' se ha desahogado en una entrevista con el periodista Fredy Nuila para HonduSport Ilustrada. “Esto es el futbolista, este tipo de momentos van a pasar muy seguido, pero estoy confiando que lo mejor está por llegar, tenemos para dar mucho más, la confianza en uno mismo, pero estoy tranquilo, sabiendo de que hay varias puertas que se pueden abrir y contento con esa confianza que esa gente me ha brindado“, comenzó diciendo.

Sobre su marcha del Real España, espetó: “Para ser sincero, no me extraña porque este tipo de cosas o de situaciones vienen pasando desde ya años en el club. Si vamos a años atrás han habido jugadores que han salido de la misma manera y que han sido emblemas en el club como Carlos Pavón, 'Camello' Delgado, Elkin González y la verdad que eso me deja tranquilo. Estoy en paz, con la conciencia tranquila de que hice las cosas bien, he dado todo por el club durante he estado, no lo digo solo por decir, lo dicen las estadísticas, lo que he ganado en el club. Para ser sincero, no me lo esperaba. Estoy esperando una nueva oportunidad y ojalá que se de pronto“.

SU VERSIÓN DE LOS HECHOS

Martínez brindo detalles sobre lo que ocurrió con el partido que provocó la polémica, tanto en las redes sociales con comentarios de aficionados, como en la dirigencia catedrática, que decidió dar por terminado todo vínculo. El futbolista disparó contra los directivos.

Mario Martínez y Allans Vargas utilizando la camiseta de Marathón Veteranos.

“Se ha hablado mucho de lo que pasó con el tema del partido benéfico con Marathón, pareciera que hemos matado a alguien y creo que no es justo. Buscaron la mejor excusa para hacer lo que hicieron. Yo pienso que en los clásicos últimamente quieren fomentar la paz y con este tipo de actuaciones, donde te molestas por una actuación de esas y fue para un partido benéfico que nos invitaron“, comentó.

“Públicamente pedir disculpas a la institución y directiva, por la falta de respeto como ellos dicen. También a la afición, ojalá con esa actuación no se haya muerto algún aficionado del Real España o le haya dado un paro, porque lo han agarrado tanto a pecho, uno trata de estar tranquilo porque no hicimos nada malo“, añadió.

TENÍA UN ACUERDO DE PALABRA

El exjugador del Marathón contó que tenía un acuerdo verbal con el Real España para la renovación de su contrato, pero el club sampedrano optó por no renovarlo tras darse el tema de la camiseta verdolaga.

“Ya habíamos hablado de la renovación, pero no al 100 por ciento. Estábamos en pláticas, al final pasó lo que pasó. Como cambian las cosas, al principio te llamaban y después ni contestaban las llamadas, es así. Se vino este problema y al final sucedió lo que sucedió, tratás así a un jugador que ha estado muchis años en el club, al principio dicen una cosas y después otra. Si les hubiese querido faltar el respeto, hace años me hubiese ido a otro club, pero siempre que regresé volví a San Pedro Sula y le di la primera opción al Real España, entonces son cosas que uno no entiende, pero ya pasó. Estoy en paz porque cada vez que vestimos los colores del equipo dimos todo en la cancha“, dijo.

El centrocampista de 31 años asegura siempre le mostró lealtad al Real España y eso lo hace sentirse en paz consigo mismo.

“Estoy tranquilo, soy un jugador así, donde he ido. Es más, estuve en Marathón y también lo dije. Siempre fui así y no me arrepiento, siempre seré agradecido con la institución que me abrió las puertas, pero hay cosas que uno no puede tolerar como las situaciones que pasaron últimamente con mi compañero Allans (Vargas), como que hayamos matado a alguien, se habló más del tema nuestro que lo que estaba sucediendo en el país, todos los días salíamos nosotros como si habíamos hecho algo malo. Nos equivocamos, somos humanos, no somos perfectos y era cuestión de pedir disculpas, pero excusarse de una manera así para tomar una decisión es una falta de respeto porque no somos niños, ya estamos grandecitos, 15 años de carrera no voy a venir a querer cualquier cosa. Pero esto sigue, el fútbol es así, ya me pasó la primera vez salir y ahora esperar una nueva oportunidad, dar todo como siempre lo he dado“.

Martínez amplió más del tema de la camiseta de Marathón Veteranos. Reveló que se reunió con la directiva del Real España, pero ellos ya tenían tomada la decisión. “Jugamos un jueves y el lunes ya nos reunimos, nos presentamos en el club y ya después como repito, somos humanos y pedimos disculpas. Si ellos hubieran querido que nosotros continuáramos, hubiésemos pedido disculpas públicamente y recibir una multa, en lo personal ni multa porque no tenía contrato, pero yo la aceptaba, no tengo ningún tipo de problema, pero fueron pasando los días y al final sucedió lo que sucedió. Para ser sincero, yo ya sabía lo que iba a pasar, uno ya esta grande, muchos años en esto, estaba preparado, estoy bien, consiente de que tenemos para dar más“.

Asegura que no sabe de donde proviene la decisión de su salida. “Son situaciones que se manejan intermamente, no sé quien pudo haber tomado la decisión, uno tiene que respectar. El año anterior que estuve en el Real España, revisa mis estadísticas, no fueron nada mal, seis asistencias, cuatro goles en un torneo, en otro seis o siete asistencias, tres o cuatro goles, si vamos a eso. He escuchado comentarios donde dicen que no corro, bueno ahí están los GPS, los tiene el cuerpo técnico y los revisen en cada partido para ver si no corro. Son cosas que a uno le da tristeza porque tal vez no saben, se dejan llevar por comentarios que miran en redes sociales y eso los saca del enfoque a directivos, es complicado. Imagínate yo siendo futbolista me dejo llevar por las redes sociales o por lo que dicen, no jugara al fútbol ya. Y no solo en mi persona, sino el 'Choco' Lozano, tanto que hablan de él en Honduras, ese hombre no hubiera jugado en Barcelona ni hubiera goleado al Madrid. Son cosas que uno tiene que estar mentalmente bien preparado como futbolista, es lo que toca“.

SIN RESENTIMIENTOS

Mario Martínez dice que no tiene resentimientos contra el Real España. “No soy tampoco una persona así de resentimientos, lo dije, soy agradecido, pero son las formas de salir, pero hay muchos jugadores que salieron de la misma manera y ya estaba preparado. Lo único que puedo decir es que nunca se saben las vueltas de la vida y donde esté daré lo mejor“.

¿Se equivocó al haber jugado el partido benéfico con Marathón Veteranos?, se le consultó al jugador. Y respondió: “Siento que sí, tal vez por la rivalidad, pero si hablamos de pedir disculpas lo hubiese hecho tranquilamente y si vamos a eso de fomentar la paz, me tocó ir a una conferencia donde juguemos por la paz en un Real España-Marathón y a la siguiente semana te terminas peleando, entonces de nada sirve. El deporte que más sobresale en Honduras es el fútbol y lo estamos matando con gente que va a solo pelear a los estadios. Por ejemplo lo que está secediendo en este caso, a la gente de Marathón no le gustó igual a la de Real España, pero era eso, pedir disculpas y tomar otras decisiones, pero al final son ellos los que deciden“.

Revela que la noticia no cayó nada bien en sus compañeros del equipo. “Los compañeros siempre pendientes de mi persona porque ni a ellos ni al cuerpo técnico ni a los directivos les falte el respeto nunca, estamos en contacto, Dejo muchos amigos ahí, esto es fútbol, un día estamos juntos, otro año no. Algunos dolidos por el tema de la salida, pero mi mensaje para ellos es éxitos, desearles lo mejor y se les extrañará. Ojala les vaya bien“.

Envió un mensaje a los aficionados que lo han apoyado. “Yo sé que hay más afición buena que me habla en el equipo, agradecido con esa gente que siempre creyó en mi persona, que siempre me apoyó en las buenas y malas. Ojalá ellos no sean tanto de mente corta y vean lo que le di al equipo, por lo que le brinde al club“.

SU FUTURO

Mario, que ha militado en el extranjero en equipos como Vålerenga (Noruega), Anderlecht (Bélgica), Seattle Sounders (Estados Unidos), Barcelona de Guayaquil (Ecuador) y ENPPI Club (Egipto), se refirió a su futuro y confirma que ha tenido ofrecimientos de otros clubes.

“Dios es bueno y no nos abandona, hay clubes que me han llamado, estamos esperando, confiando en Dios en tomar la mejor decisión. Voy a tomar este tiempo con calma y muy pronto tomaré la decisión que sea para el bien de mi persona“.

El 'Zurdo' confiesa que lo han llamado “de Emiratos Árabes, el mismo aquí en Honduras, El Salvador, Guatemala. Estoy viendo que opción tomar que sea la mejor y para el bien de mi familia también“.

Ve con buenos ojos volver al Marathón. “Sí porque me trataron bien, fue un club donde disfruté. Me trataron muy bien tanto la afición, directiva y compañeros y no lo vería mal, pero estamos pensándolo. De nada me sirve tomar una decisión si al final mi familia no esta contenta, es donde nosotros nos sintamos bien cómodos y rendir al máximo que es lo que queremos“.

Mario opinó del caso de algunos jugadores de la Liga Nacional que viajaron recientemente a jugar partidos de fútbol amateur para generar un ingreso extra de dinero. “Es complicado porque en otros países te pagan los doce meses y aquí apenas siete u ocho, los directivos no se ponen a pensar eso. Es difícil para el futbolista, imagínate todo lo que está sucediendo con esos futbolistas que están en Estados Unidos, creo que tienen derecho, si estas parado y no estas recibiendo un sueldo. Pero aquí lo que te dicen es que no sos profesional, que sos barrilero, no ven lo que el futbolista vive y a veces dura siete meses el torneo y hay equipos que te pagan cinco o cuatro. Da mucho pesar“.

REAL ESPAÑA Y OLIMPIA

Asegura que no tendría problemas en regresar en un futuro al Real España. “No tengo resentimiento ni rencor contra nadie, solo que no me gustaron como sucedieron las cosas. Si me toca regresar regreso, ya me ha tocado. Esto es fútbol, hoy estamos aquí mañana en otro lado y el profesionalismo tiene que ser siempre. En Marathón lo demostré, rendí a pesar que decían que Mario es anti-Marathón, es España“.

¿Jugaría en el Olimpia? fue otra de las preguntas para Martínez. “Quien le va a decir no al Olimpia, es el equipo más grande de Honduras. A uno le gustaría estar en un equipo grande, si es Olimpia o Marathón, sería una linda oportunidad“, contestó.

Sobre si ha tenido contactos con el León, dijo: “Puede ser. Me gustaría, la verdad, ir a un club así, un equipo que siempre pelea, que está ahí, por eso siempre está allí peleando títulos, invirtiendo y compitiendo internacionalmente. Sería difícil decirle no aun equipo así“.