Diego Vázquez confirma que “sí me interesa Mario Martínez”, pero hay un impedimento

Tegucigalpa, Honduras.

El interés del Motagua por Mario Martínez es real. Diego Vázquez reconoció que está intentando fichar al mediocampista hondureño que dejó de ser parte del Real España donde terminó su contrato y no fue renovado.

Vázquez reveló que le interesa tener en el equipo al jugador de 31 años, pero existe un inconveniente. El factor económico complicaría la llegada del 'Zurdo' al Ciclón Azul.

“El caso de Mario, sí, me interesa, pero el tema pasa por lo económico, si dejamos ir a jugadores por eso, no sería congruente, la situación ahora no es contratar a nadie si no bajar la planilla post Covid-19 en este último semestre”, explicó el entrenador argentino en declaraciones al programa 'El Vuelo del Águila'.

CASO KEVIN LÓPEZ

'La Barbie' habló de la situación de Kevin López, quien terminó su contrato con el Motagua, pero su prioridad es jugar en Estados Unidos para estar cerca de su familia que vive en ese país.

La idea del extremo derecho es jugar en la MLS o en una liga de menor categoría del fútbol estadounidense, pero en caso de no poder conseguir esa oportunidad, firmaría un nuevo contrato con el equipo motagüense, pues le dio la palabra al club como su única opción en Honduras y ya tiene una propuesta económica sobre la mesa.

Vázquez está esperando que López se incorpore a la pretemporada y poder contar con él en el próximo Torneo Apertura 2021. “Yo hablé con él cuando terminó el torneo, me dijo que iba a presentarse a la pretemporada si no tenía oferta porque está en Estados Unidos donde tiene su familia, no he vuelto a hablar con él porque no se ha presentado. Nosotros queremos que siga pero hay que ver lo que él quiere porque es deportista”, dijo.

“Kevin tiene mucha dinámica, es punzante, tiene mano a mano, pero sí hay jugadores que se pueden adaptar a esta posición porque nadie es imprescindible. En nuestra época nadie se ha destacado como figura, siempre el equipo es el que hace todo”, añadió Vázquez.

TRUEQUE CON REAL ESPAÑA

Días atrás se mencionó que Motagua y Real España estaban analizando realizar un trueque con los futbolsitas Omar Elvir y Allans Vargas. El primero ha sido un jugador muy importante en la entidad capitalina mientras que el segundo no continuará en la Máquina, pese a tener contrato vigente. Saldría a préstamo.

“Eso es un rumor, hay que ver lo que desea el jugador, es algo que no está concreto”, manifestó el técnico sudamericano, que acaba de cumplir 50 años de edad.

Otro de los puntos que tocó Diego en la entrevista fue el caso de Marlon Licona, portero que quiere salir del Motagua en busca de más minutos. “Tiene esa posibilidad, es bueno que salga y juegue. Le conviene estar en un equipo donde juegue porque es de selección, tiene contrato por un año, pero vamos a ver si es deseo de salir. Es un tipo excelente, cuando ha jugado lo ha hecho bien. Un arquero necesita jugar y más ahora que está en la Bicolor y puede ir a un Mundial, le ha dado mucho a la institución y no queremos a alguien incómodo, pero eso no quiere decir que no estemos bien con su trabajo”, finalizó.